یک مقام اروپایی: انتظار داشتم ترامپ شکست بخورد، اما نه این چنین!

نشریه پالتیکو نوشت دولت‌های خارجی از جمله اروپا که از قلدری جهانی رئیس‌جمهور آمریکا آسیب دیده‌اند، اکنون که دموکرات‌ها کنترل کنگره را به‌دست گرفتند، امیدوارند کمی تسکین یابند.

جوان آنلاین: یک دیپلمات اروپایی مستقر در بروکسل به پالتیکو گفت: «من انتظار داشتم ترامپ شکست بخورد، اما نه این چنین! البته ما انتظار داریم فشار‌ها تشدید شود.»

به گزارش ایسنا، پالتیکو در ادامه این گزارش به نقل از دیپلمات‌ها و مقامات خارجی نوشت: «آن‌ها می‌دانند کنترل دموکرات‌ها بر مجلس نمایندگان و سنا هنوز نمی‌تواند کار زیادی برای مهار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که هنجار‌ها را در هم شکسته، ادعای مالکیت بر کل کشور‌ها را مطرح کرده و ائتلاف‌های دیرینه بین‌المللی را رها کرده است، انجام دهد. اما آنها استدلال می‌کنند که این امر، فرصت‌های بیشتری را برای پیشبرد برنامه‌هایشان ایجاد می‌کند.»

یک دیپلمات اروپایی دیگر مستقر در واشنگتن گفت: «دموکرات‌ها احتمالا می‌خواهند بازی تاکید بر ائتلاف‌ها را در مقایسه با دولتی که از انجام این کار خودداری کرده است، انجام دهند؛ بنابراین ما می‌توانیم با دموکرات‌هایی که مایل به گفتن "اگر می‌خواهید بودجه خاصی را تصویب کنید، به اقدام در مورد اوکراین نیاز داریم" همکاری کنیم، در غیر این صورت روند تصمیم‌گیری تغییر نمی‌کند.»

پالتیکو قید کرد که برای این گزارش با ۲۰ تن از دیپلمات‌ها در واشنگتن و پایتخت‌های خارجی، قانونگذاران و کارکنان کنگره و دیگر افراد آشنا با این موضوعات، گفت‌و‌گو و رایزنی کرده و بسیاری از آنها به دلیل حساسیت بحث در مورد استراتژی دیپلماتیک دولت‌های خارجی در قبال ایالات متحده، به‌طور ناشناس صحبت کردند.

این نشریه آمریکایی افزود: «بسیاری از دولت‌های خارجی امیدوارند که جمهوری‌خواهان در کنگره، زمانی که قدرت کمتری در کنگره دارند، بیشتر پذیرای سازش با دموکرات‌ها و پذیرای استدلال‌های دولت‌های خارجی باشند.»

یک دیپلمات آسیایی گفت: «اگرچه این نتیجه واقعا سیاست خارجی کاخ سفید را تغییر نخواهد داد، اما قدرت بیشتر دموکرات‌ها در کنگره می‌تواند منبع حمایت اخلاقی برای متحدان و شرکای خارجی باشد و این قضیه پس از دو سال مواجهه غیرحمایتی با اکثریت جمهوری‌خواه، مهم است.»

یک دیپلمات اروپایی دیگر گفت: «آنچه ما به آن امیدواریم چیزی اساسی است؛ دسترسی بیشتر به قانونگذاران با نفوذ. دست‌کم صدای ما شنیده خواهد شد.»

چهارمین دیپلمات اروپایی اظهار کرد: «ترامپ یک اخلال‌گر است. حتی به عنوان یک اردک لنگ (اصطلاحی رایج در آمریکا که برای دوران رو به پایان رئیس‌جمهور این کشور بدون برخورداری از قدرت و نفوذ قبلی به‌کار می‌رود)، او هنوز ترامپ است و جمهوری‌خواهان را در دست دارد.»

سفارت بریتانیا اعلام کرد که ارتباطش با کنگره به‌طور مساوی بین دو حزب باقی خواهد ماند.

دانکن والش، سخنگوی سفارت بریتانیا گفت: «ما ماموریت خود می‌دانیم که با هر دو جناح در مورد مسائلی که بر روابط دوجانبه ما تاثیر می‌گذارند، صرف نظر از اینکه چه کسی اکثریت را در اختیار دارد، تعامل کنیم.»