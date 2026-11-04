نخست وزیر انگلیس گفت: نتایج انتخابات کنگره، فرصتی را برای جهان فراهم کرد تا بر حل‌وفصل جنگ علیه ایران تمرکز کند و این همان پیامی است که رأی‌دهندگان آمریکایی آن را اعلام کردند.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه ایندیپندنت، اندی برنهام نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که پس از مشخص شدن نتایج انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، اکنون فرصتی برای جهان فراهم شده تا بر حل‌وفصل جنگ علیه ایران و کاهش هزینه‌های زندگی تمرکز کند.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر انگلیس در این باره گفت: به نظر من، این همان پیامی است که رأی دهندگان در آمریکا اعلام کردند.

اندی برنهام گفت که رأی دهندگان آمریکایی (با رأی علیه جمهوریخواهان و هم حزبی‌های دونالد ترامپ) پیامی فرستادند مبنی بر اینکه می‌خواهند «شاهد همبستگی جهانی و تمرکز بر مسائلی باشند که برای مردم اهمیت دارد.»

به گزارش ایندیپندنت، دونالد ترامپ پس از وقوع یک «سونامی آبی» که طی آن دموکرات‌ها کنترل هم زمان مجلس سنا و مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، در وضعیتی تحقیرآمیز قرار گرفت؛ چرا که رأی دهندگان در پایگاه‌های سنتی محافظه‌کاران نیز از حزب جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور روی‌گردان شدند.