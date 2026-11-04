کد خبر: 1388608
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

شهباز شریف: تعاملات اخیر با ایران و دیگر کشور‌های منطقه بسیار مثبت بوده است

3 نخست‌وزیر پاکستان ضمن اشاره به این که تعاملات اخیر با ایران و کشور‌های منطقه «بسیار مثبت» بوده است، بیان کرد که تلاش‌های اسلام‌آباد برای احیای صلح در خاورمیانه ادامه دارد.

جوان آنلاین: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، امروز-چهارشنبه-گفت که اسلام‌آباد در بحبوحه افزایش قیمت جهانی نفت، تلاش‌های خود را برای بازگرداندن صلح در خاورمیانه ادامه می‌دهد.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، شریف در جلسه کابینه در اسلام‌آباد، تعاملات دیپلماتیک اخیر با ایران و دیگر بازیگران منطقه‌ای را «بسیار سازنده» توصیف کرد.

او با اشاره به تعامل اسلام‌آباد با تهران و همکاری تحت پیمان دفاعی مکه، گفت: «پاکستان مانند گذشته نقش خود را در بازگرداندن صلح در منطقه ایفا می‌کند.»

نخست‌وزیر پاکستان نشست اخیر در تهران با حضور مقامات کشور‌های عضو توافق دفاع مشترک مکه (پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی) و ایران را «مثبت» خواند و گفت که چهار طرف درباره راه‌های کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

او افزود که مقامات این کشور‌ها در فضایی بسیار مثبت در تهران درباره توافق سه‌جانبه دفاع مشترک مکه گفت‌و‌گو کردند.

ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ۷ اوت در یک نشست سه‌جانبه در مکه، «توافقنامه دفاع مشترک مکه» را امضا کردند و متعهد شدند امنیت جمعی را تقویت کنند، همکاری‌های دفاعی را عمیق‌تر سازند و صلح و ثبات را در منطقه و فراتر از آن ترویج دهند.

پس از آنکه آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه را علیه ایران آغاز کردند، پاکستان به برقراری آتش‌بس در ۸ آوریل کمک کرد و بعدا میزبان بیش از ۲۰ ساعت مذاکره میان مقامات آمریکایی و ایرانی در اسلام‌آباد بود.

پس از هفته‌ها میانجی‌گری، پاکستان و قطر به تضمین «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» که در ۱۸ ژوئن امضا شد، کمک کردند. این توافقنامه که به باز شدن تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی علیه ایران انجامید، چارچوبی مذاکراتی به مدت ۶۰ روز برای پرداختن به دیگر مسائل، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران انجامید.

اگرچه این تفاهم‌نامه به دلیل نقض تعهدات واشنگتن، از جمله از طریق تلاش برای عبور دادن کشتی‌ها از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده با ترتیبات ایرانی اجرایی نشد.

پس از دور دیگری از تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و واشنگتن، اسلام‌آباد و دوحه در تلاشند با میانجیگری و تبادل پیام در مذاکرات تهران و واشنگتن به راهکاری دیپلماتیک برای پایان جنگ دست پیدا کنند. در این میان، مقامات تهران بر ضرورت تحقق شروط هفت‌گانه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به هرگونه توافق برای پایان جنگ تاکید کرده‌اند.

برچسب ها: شهباز شریف ، ایران ، تنگه هرمز
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