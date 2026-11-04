مهاجمان سایبری از بانک فرانسوی پول سرقت کردند

بانک فرانسوی «کردیت موتوئل آرکیا» (Crédit Mutuel Arkéa) اعلام کرد که هکر‌ها پس از دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای این بانک، پول را از آن سرقت کرده‌اند که خطرات فزاینده امنیت سایبری برای بخش بانکی را بارز می‌کند.

جوان آنلاین: سخنگوی این بانک فرانسوی روز چهارشنبه چهارم نوامبر در گفت‌و‌گو با بلومبرگ نیوز تایید کرد که «این بانک فرانسوی قربانی یک حمله سایبری شده که امکان انجام تراکنش‌های جعلی را فراهم کرده است». او از بیان میزان پول سرقت شده خودداری کرد.

به گزارش ایسنا، این سخنگو گفت که برخی از تراکنش‌ها به حالت تعلیق درآمده و بانک در مورد این حمله با مقامات در تماس است. وضعیت «تحت کنترل» است و هیچ ضربه مالی به مشتریان وارد نخواهد شد.

این جدیدترین نمونه از حملات سایبری به بانک‌ها در سراسر جهان است. «بانک دولتی هند» (SBI)، بزرگترین بانک وام‌دهنده این کشور از نظر دارایی، اخیرا پس از یک حمله سایبری مشکوک که هزاران پرونده مشتری حاوی اطلاعات شخصی را فاش کرد، تحقیقاتی را آغاز کرده است. در ژاپن، موجی از نقض داده‌ها در شرکت‌هایی از جمله شرکت راه آهن شرق ژاپن، گروه دایوا سکیوریتیز و سافت‌بانک گزارش شده و مقامات دولتی را واداشته است تا اقدامات امنیت سایبری را افزایش دهند.

هکر‌ها همچنین اخیرا بزرگترین سرقتی را که صنعت رمزارز تاکنون با آن مواجه شده است، انجام دادند و بیش از ۶ میلیارد دلار آمریکا از صرافی رمزارزی بایننس به سرقت بردند.

سرجیو ارموتی، مدیرعامل گروه یوبی‌اس، اوایل هفته جاری گفت:‌خطرات سایبری به صورت تصاعدی در حال افزایش هستند و بهایی هستند که باید برای همه این نوآوری‌ها پرداخت شود. او افزود که حاکمیت خوب، پاسخگویی شفاف و توانایی واکنش سریع در این محیط کلیدی هستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، «کردیت موتوئل آرکیا» اوایل امسال درخواستی برای دریافت مجوز MiCA - مقررات اروپایی در مورد دارایی‌های دیجیتال - برای ارائه خدمات رمزاری به مشتریان خود ارائه داد.