دیدار جولانی با بن سلمان در ریاض

رئیس دولت انتقالی سوریه امروز در ریاض با ولیعهد عربستان دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مسائل مهم مشترک، روابط دو جانبه و راه‌های توسعه و ارتقای همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دولت انتقالی سوریه امروز چهارشنبه در کاخ «الیمامه» شهر ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، در این دیدار جمعی از وزرا و مقامات ارشد دو کشور حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بن سلمان و الجولانی در این دیدار ضمن تبادل‌نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مهم مشترک، روابط دو جانبه و راه‌های توسعه و ارتقای همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اهمیت تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

همچنین سانا گزارش داد، سفر الشرع به ریاض با امضای توافق‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف همراه خواهد بود.