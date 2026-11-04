کد خبر: 1388602
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هاآرتص: مخالفت با اسرائیل هم مانعی برای پیروزی در انتخابات آمریکا نیست

2 رسانه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد: حتی مخالفت شدید با اسرائیل نیز مانعی برای پیروزی در رقابت‌های فدرال (انتخابات آمریکا) نیست.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، پیروزی عبدالرحمن السید نامزد ضدصهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان در انتخابات مجلس سنای آمریکا نشان داد که مخالفت با این رژیم مانعی برای پیروزی در نبرد نیست.

هاآرتص نوشت: که پیروزی خیره کننده دموکرات‌ها در میشیگان و فراتر از آن، محدودیت‌های نفوذ سیاسی رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته آشکار کرد. اولین مسلمان منتخب سنا، با وجود صرف حدود ۴۰ میلیون دلار توسط آیپک علیه او، پیروز شد.

این رسانه صهیونیستی اضافه کرد: عبدالسید (عبدالرحمن السید) در رقابت‌های سنای ایالات متحده در میشیگان، مایک راجرز (نامزد مورد حمایت ترامپ) را شکست داد و یک کرسی محوری را در دست دموکرات‌ها نگه داشت و نشان داد که حتی مخالفت شدید با اسرائیل نیز مانعی برای پیروزی در رقابت‌های فدرال نیست.

عبدالرحمن السید نامزد ضدصهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان با پیروزی در انتخابات مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی آیپک ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد، اما موفق شدیم این لابی را شکست دهیم. ما نمی‌خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ‌ها هزینه شود. دونالد، ببین، می‌دانم که تلفظ نام من برایت دشوار بود. بنابراین، بعد از اینکه جی‌دی ونس در ماه ژانویه سوگند نمایندگی مرا ادا کرد، می‌توانی از این به بعد مرا فقط «سناتور» خطاب کنی.

السید پیشتر چندین نوبت علیه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی نوار غزه موضع گیری کرده بود که همین مسئله باعث خشم ترامپ از وی شده بود.

برچسب ها: اسرائیل ، آمریکا ، ترامپ
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