فرودگاه ملک خالد ریاض با موشک بالستیک هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما به فضل خداوند با موفقیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. این حمله مستقیم بود و خسارات قابل توجهی به فرودگاه وارد کرد.

وی افزود: نیرو‌های مسلح تاکید می‌کنند که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ناامن است و از همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، کارمندان و مسافران آنها درخواست می‌کنند که از سفر از طریق حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند، زیرا حریم هوایی سعودی به استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره، ناامن است.

دقایقی قبل نیز یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرده بود: به فضل خداوند، نیرو‌های مسلح ما صبح امروز با موفقیت سه عملیات نظامی انجام دادند.

عملیات اول، یک تأسیسات راداری در شبه جزیره القحمه در شمال جیزان در جنوب سعودی را با یک پهپاد هدف قرار داد و به فضل خداوند به طور مستقیم به هدف اصابت کرد.

عملیات دوم، اردوگاه عاکفه در نجران را با یک موشک بالستیک هدف قرار داد و با موفقیت به هدف خود رسید.

عملیات سوم، ساختمان فرماندهی و کنترل مرزبانی در جیزان را با یک موشک بالستیک هدف قرار داد که منجر به تلفاتی در میان نظامیان و افسران دشمن سعودی شد.