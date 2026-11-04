نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی با جدیت دنبال شود

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه روابط بین‌بخشی و جلب مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی باید با جدیت دنبال شود و با هرگونه سوءاستفاده در این حوزه برخورد مناسب صورت گیرد.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، جلسه هماهنگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، با حضور مسعود پزشکیان و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت صنعت سوخت و انرژی، خسارات ناشی از جنگ‌های اخیر و برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابتدا گزارشی تفصیلی از میزان خسارات و آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف صنعت سوخت و انرژی ارائه شد. همچنین در قالب هفت محور، گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف گاز در سراسر کشور، شامل خسارات وارده به صنعت گاز در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، عملیات بازسازی، سناریو‌های مدیریت بحران، فعالیت شرکت‌های کارور، مدیریت مصرف و بازار گاز، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و برنامه‌های فرهنگ‌سازی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

مسعود پزشکیان پس از استماع گزارش‌ها، اقدامات انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی الگوی مصرف را شایسته ارزیابی کرد و اظهار داشت: برنامه‌ها و فعالیت‌های ارائه‌شده در این نشست، بستر مناسبی برای تسهیل اقدامات دولت در زمینه مدیریت مصرف سوخت و انرژی و استمرار خدمت‌رسانی به تولیدکنندگان و صاحبان فرایند‌های تولیدی فراهم کرده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی جامع برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی تصریح کرد: مدیریت صحیح و اصولی این حوزه مستلزم آن است که در بخش‌های ساختاری، برنامه‌ریزی، مدیریتی و تأمین منابع، چارچوبی مشخص و نقشه راهی جامع و منسجم وجود داشته باشد.

پزشکیان در همین راستا دستور داد استانداران در تمامی استان‌ها، کارگروه‌هایی متشکل از صاحبان فرایند‌ها و فعالان بخش‌های مرتبط با مدیریت و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی تشکیل دهند و برنامه‌های خود را بر اساس چارچوب‌های مدیریتی مشخص، با محوریت آموزش، مهندسی، قانون‌گذاری و سازوکار‌های تشویقی و تنبیهی دنبال کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های آموزشی متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات هر صنف و بخش صنعتی، گفت: بسته‌های آموزشی و دستورالعمل‌های اصلاح الگوی مصرف باید متناسب با نوع فعالیت هر صنف و سازوکار‌های عملیاتی آن تدوین و تنظیم شود. استانداران نیز باید این مقررات و دستورالعمل‌ها را برای اجرا در اختیار مدیران ارشد و مسئولان مربوطه قرار دهند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات تأکید کرد و افزود: برای رصد و پایش دقیق اقدامات، کارگروهی مرکزی تشکیل خواهد شد تا گزارش عملکرد استان‌ها و مناطق مختلف به‌صورت مستمر و لحظه‌ای دریافت و بررسی شود. این روند از طریق وزیر کشور و همچنین شخصاً با استفاده از داشبورد مدیریتی قابل پیگیری و نظارت خواهد بود.

رئیس‌جمهور تناسب میان منابع و مصارف را از دیگر الزامات اساسی مدیریت بهینه انرژی دانست و اظهار داشت: تمامی دستگاه‌ها، بخش‌ها و صاحبان فرایند باید فعالیت‌های خود را با منابع موجود هماهنگ کنند. اعتقاد دارم چرخ تولید نباید در هیچ شرایطی متوقف شود و باید فرهنگ مصرف بهینه انرژی با هدف استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی در تمام سطوح جامعه نهادینه شود.

پزشکیان با اشاره به پیامد‌های توقف تأمین انرژی برای واحد‌های تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: قطع برق یا سایر حامل‌های انرژی برای صاحبان فرایند‌ها و صنعتگران می‌تواند به توقف فعالیت‌ها، بیکاری نیروی انسانی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود؛ شرایطی که با منافع کشور سازگار نیست. از این‌رو، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که با مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی، امکان تداوم فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی فراهم شود.

رئیس جمهور مساجد و ظرفیت‌های اجتماعی محلات را از بستر‌های مؤثر برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی برشمرد و افزود: باید این باور در جامعه گسترش یابد که با مصرف صحیح و پرهیز از اسراف، می‌توان منابع انرژی را برای استمرار تولید و فعالیت‌های اقتصادی حفظ کرد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه روابط بین‌بخشی و جلب مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: برای تعمیق و گسترش این فرهنگ، علاوه بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی، باید ساختاری مشخص برای مدیریت و سازمان‌دهی مشارکت‌های مردمی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد شود. هماهنگی و هم‌افزایی میان این ساختار‌ها نیز یک ضرورت اساسی است.

رئیس‌جمهور مساجد، بسیج، روحانیت، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی را از ظرفیت‌های مهم برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی دانست و تأکید کرد: لازم است برای هر یک از اقشار و گروه‌های صنفی، جلسات جداگانه‌ای برگزار شود تا متناسب با نوع فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی خود، با اصول و الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی آشنا شوند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت فرایند‌های بازرسی و نظارت تأکید کرد و گفت: نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی باید با جدیت دنبال شود و با هرگونه سوءاستفاده در این حوزه برخورد مناسب صورت گیرد.

در ادامه این نشست، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز بر ضرورت تهیه و تدوین محتوای آموزشی و دستورالعمل‌های اختصاصی متناسب با نوع فعالیت هر صنف تأکید کرد و پیشنهاد داد این مطالب در قالب جزوه‌های کاربردی تهیه و به‌صورت بخشنامه به تمامی دستگاه‌های دولتی، واحد‌های تولیدی و خدماتی ابلاغ شود.

پور محمدی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی موظف‌اند بهینه‌سازی مصرف گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی را در زمره اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند.