شرکت هواپیمایی «الاتحاد» از تمدید لغو پرواز‌های خود به شهر‌های دمام و ریاض عربستان سعودی خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه النشرة، شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات اعلام کرد که به دلیل ناآرامی‌های منطقه‌ای، لغو پرواز‌های این شرکت تا ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) تمدید شده است.

به گزارش ایرنا، این شرکت افزود که قصد دارد به صورت جزئی و چهار پرواز بین ابوظبی و جده را از روز جمعه ۶ نوامبر (۱۵ آبان) ازسر بگیرد.

شرکت مذکور همچنین اعلام کرد: تمامی پرواز‌ها اعم از مسافربری و باربری از ابوظبی به مقصد دمام و ریاض و بالعکس تا زمان اعلام شده، لغو شده است.

در همین رابطه دو روز پیش سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار گرفتن فرودگاه دمام واقع در شرق عربستان و اهداف نظامی در جیزان واقع در جنوب این کشور خبر داد.

وی افزود که فرودگاه الدمام، یک فروند هواپیمای ترابری نظامی در فرودگاه جیزان و رادار هشدار اولیه در این منطقه را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

به گفته وی حمله به فرودگاه دمام در دو مرحله و با استفاده از دو فروند پهپاد انجام شده که موجب اختلال و توقف تردد هوایی در این فرودگاه شده است.