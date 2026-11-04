کد خبر: 1388562
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴
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بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

جوان آنلاین: ۱۳ آبان، نقطه عطف تکوین و بالندگی گفتمان استکبارستیزی و مقاومت ملت بصیر و سرافراز ایران است؛ روزی که خیزش عاشورایی دانش‌آموزان و مردم ایران، فصلی ماندگار از عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر سلطه‌گری آمریکا و هم‌پیمانانش را رقم زد و به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده در مبارزه با سیاست‌های ظالمانه و استکباری تبدیل شد.

این روز تاریخی، تجلی پیوند دو حقیقت سترگ است؛ از یک‌سو شکوفایی علم و اندیشه در نسل آینده‌ساز ایران و از سوی دیگر، صلابت و استواری ملتی که در برابر زیاده‌خواهی و تهاجم دشمنان، قامت مقاومت برافراشته و پرچم عزت و اقتدار ملی را سرافرازانه به اهتزاز درآورده است.

امروز نیز در شرایطی که جبهه استکبار و رژیم جنایت‌پیشه صهیونیستی با توسل به جنگ و فشار‌های همه‌جانبه، درصدد تضعیف اقتدار و تحمیل اراده خود بر ملت ایران هستند، ایستادگی حماسی و وحدت مثال‌زدنی مردم، بار دیگر ناتوانی دشمنان در شکستن اراده این ملت خداباور را به اثبات رسانده است. پایداری حاکمیت ملی در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، گواه روشنی بر جایگاه مقتدر و اثرگذار ایران اسلامی در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

همان‌گونه که ایستادگی در برابر استکبار در سال‌های نخستین انقلاب، مسیر استقلال و عزت ملی را هموار ساخت، امروز نیز دانش و خودباوری نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان، پشتوانه اصلی پیشرفت کشور و سنگر مستحکم مقابله با جنگ فرهنگی و هویتی دشمنان است. بی‌تردید، آینده پرافتخار ایران در گرو پرورش نسلی آگاه، توانمند و برخوردار از روحیه مجاهدت علمی و خودباوری ملی خواهد بود.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب، از ملت بصیر، مؤمن و انقلابی ایران دعوت می‌کند با حضوری حماسی و دشمن‌شکن در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر عزم استوار خود را در پاسداری از استقلال و عزت ایران اسلامی به نمایش بگذارند. بی‌تردید، به پشتوانه میراث گران‌سنگ امامین انقلاب (ره) و در پرتو رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، پیوند استوار ایمان، مقاومت و دانش، ضامن صیانت از اقتدار ملی و ترسیم افق روشن پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: دفاع مقدس ، 13 آبان ، استکبار
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