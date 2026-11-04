نیویورک تایمز در تحلیلی از نتایج انتخابات آمریکا نوشت که پیام مردم در این انتخابات «نه» به ترامپ بود و کاش ترامپ با درک این پیام، از ریاست جمهوری استعفا دهد.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در تحلیلی از صحنه سیاسی آمریکا، به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و پیامدهای آن برای آینده رابطه میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، و نهادهای آمریکایی پرداخت.

توماس ادسال، نویسنده آمریکایی با اشاره به سخنرانی های اخیر ترامپ، تغییراتی را در لحن و رفتار علنی رئیس‌جمهور بررسی و ابراز امیدواری کرد که ترامپ تصمیم بگیرد از سمت خود استعفا دهد.

نیویورک‌تایمز در سرمقاله‌ خود با عنوان «مردم آمریکا ترامپ را رد کردند» نوشت که نتایج انتخابات نشان‌دهنده رد رویکرد رئیس‌جمهور از سوی مردم است؛ آن هم پس از دو سالی که به گفته این روزنامه، ترامپ در جریان آن‌ها تلاش کرده بود دموکراسی آمریکا را تضعیف کند.

این روزنامه با اشاره به تلاش های دولت برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات، تکرار ادعاها درباره تقلب در انتخابات و تلاش برای محدود کردن رأی‌گیری پستی را در همین راستا ارزیابی کردند.

در این سرمقاله آمده است که شکست جمهوری‌خواهان در چندین ایالت که به‌طور سنتی پایگاه آن‌ها محسوب می‌شدند، از جمله کانزاس، اوهایو، کارولینای جنوبی و تگزاس، نشان‌دهنده کاهش حمایت از این حزب است. لذا رأی‌دهندگان مستقل و حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را یک شکست می‌دانند.

توماس ادسال نویسنده آمریکایی، در مقاله‌ای به بررسی شخصیت ترامپ و لحن سخنان او در جریان کارزار انتخاباتی پرداخت و ابراز امیدواری کرد که ترامپ با توجه به نتایج انتخابات از سمت خود استعفا دهد. وی در عین حال امکان تحقق چنین احتمالی را بعید دانست و افزود که آمریکایی‌ها تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او ناچار خواهند بود حضورش را تحمل کنند.

ادسال مقاله خود را با این هشدار به پایان می‌رساند که فشارها و شکست‌های سیاسی ممکن است بر نحوه برخورد ترامپ با مخالفانش تأثیر بگذارند. وی می افزاید که رئیس‌جمهور ممکن است شکست را نه صرفاً یک ناکامی انتخاباتی گذرا، بلکه چالشی شخصی مرتبط با جایگاه و نفوذ خود تلقی کند.