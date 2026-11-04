کد خبر: 1388537
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
سیاست » اخبار کلی

انتشار پیام رهبر انقلاب تا دقایقی دیگر

رهبر انقلاب پیام مهم رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.

جوان آنلاین:  پیام مهم آبت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.

برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ، رهبر انقلاب ، استکبارستیزی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

نقشه راهی برای پایان جنگ

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

بورس با ورود نقدینگی حقیقی به مدار صعود بازگشت

همراه با فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «جی اف کی» تا «یه حبه قند»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار