کد خبر: 1388536
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

چین: برای حل اختلافات ایران و آمریکا از مسیر مذاکره تلاش می‌کنیم

چین سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن در راستای حل اختلافات میان ایران و آمریکا از طریق گفت‌وگو و مذاکره تلاش خواهد کرد.

جوان آنلاین: «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به تشدید تنش‌ها در غرب آسیا گفت چین آماده است همکاری و رایزنی با ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه را تقویت کند.

وی تأکید کرد پکن از حل‌وفصل سیاسی مسئله یمن حمایت می‌کند و برای دستیابی به راه‌حلی مناسب و جامع درباره بازگشایی تنگه هرمز تلاش خواهد کرد.

مائو نینگ در ادامه ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه خلیج فارس به اصول احترام متقابل و حسن همجواری پایبند باشند و با همکاری یکدیگر، معماری امنیتی جدیدی مبتنی بر امنیت مشترک، جامع، پایدار و همکاری‌محور ایجاد کنند.

چین در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی و مذاکره تأکید کرد. پکن که از شرکای مهم اقتصادی ایران به شمار می‌رود، خواستار جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و حفظ امنیت مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی به‌ویژه تنگه هرمز است.

در همین راستا، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۲ نوامبر ۲۰۲۶) در پکن با مقام‌های امنیتی ایران و عربستان سعودی به‌صورت جداگانه دیدار و درباره تحولات منطقه رایزنی کرد. چین همچنین از اعزام نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه به ایران، عمان و عربستان برای پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها خبر داده است.

برچسب ها: چین ، امریکا ، مذاکره
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