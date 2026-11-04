کد خبر: 1388535
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: جنگ علیه ایران مانع دیده‌شدن دستاوردهای اقتصادی دولت من شد

ف رئیس‌جمهور آمریکا اذعان کرد که تجاوز به خاک ایران و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن موجب شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره شده است.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش قیمت بنزین در این کشور را با جنگ علیه ایران مرتبط دانست و اذعان کرد که گرانی سوخت مانع از دیده‌شدن دستاوردهای اقتصادی دولتش شده است.

وی در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ضمن تبریک به دموکرات‌ها و تمجید از عملکرد انتخاباتی آنها، گفت حتی رئیس‌جمهوری که عملکرد خوبی داشته باشد نیز ممکن است در انتخابات شکست بخورد.

رئیس جمهور آمریکا در توضیح نارضایتی رأی‌دهندگان، به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها نتوانستند منافع اقتصادی عملکرد دولت را آن‌گونه که باید احساس کنند زیرا افزایش بهای سوخت بر ارزیابی آنها از وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشت.

ترامپ مدعی شد اقتصاد آمریکا در قوی‌ترین وضعیت قرار دارد و عملکرد اقتصادی دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش نیز بسیار موفق بوده است، اما به گفته او، افزایش قیمت بنزین باعث شد مردم این دستاوردها را کمتر احساس کنند. وی علت گرانی سوخت را جنگ علیه ایران دانست.

در شرایطی که نهادهای بین المللی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تایید کرده اند، رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال از تجاوز به خاک ایران دفاع و هدف آن را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد.

وی همچنین تأکید کرد که با وجود تغییر موازنه قدرت در کنگره، برای همکاری با مجلس نمایندگان و سنا آمادگی دارد؛ مشروط بر اینکه دموکرات‌ها نیز خواهان همکاری باشند.

ترامپ در عین حال تصریح کرد که در موضوعاتی که با آنها مخالف است، عقب‌نشینی نخواهد کرد و با یادآوری اختیارات قانونی خود، تهدید کرد که می‌تواند طرح‌های مصوب کنگره را وتو کند.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار شد. نتایج اعلام‌شده در این انتخابات، موقعیت جمهوری‌خواهان را در کنگره تضعیف کرد و دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس را به دست گرفتند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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