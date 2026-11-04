جوادی آملی: شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جبهه حق قطعی است

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر نقش قرآن در پیروزی جبهه حق گفت: پیروزی اسلام و مسلمانان و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعی است.

جوان آنلاین: آیت‌الله‌ عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هفتگی درس اخلاق که با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد، با گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان و یادآوری شهدای این روز، بر ضرورت بازگشت جامعه علمی به معارف قرآن کریم تأکید کرد و گفت: اولیای الهی کسانی هستند که خود بر مدار قرآن حرکت می‌کنند و جامعه را نیز به سوی قرآن‌محوری سوق می‌دهند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) درباره جایگاه اولیای الهی اظهار کرد: در کلمات نورانی حضرت آمده است که قرآن به برکت اولیای الهی شناخته می‌شود و به واسطه آنان در جامعه به قیام درمی‌آید، بنابراین مسئولیت گسترش فهم و عمل به قرآن بر عهده کسانی است که در عرصه علم و هدایت جامعه نقش دارند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها مسئولیت محوری در قرآنی شدن جامعه دارند، افزود: اگر قرار است قرآن مبنای علم و دانش قرار گیرد، حوزه و دانشگاه باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند و اگر قرار است حرکت و قیام جامعه نیز بر اساس معارف وحیانی شکل بگیرد، باز هم عالمان و دانشمندان در این زمینه وظیفه‌ای اساسی دارند.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: حضور قرآن در عرصه اجتماع تنها به قرائت و تلاوت محدود نمی‌شود، بلکه باید معارف آن شناخته شود و در عرصه علم، رفتار و حرکت اجتماعی به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه قرآن کریم صرفاً کتابی برای قرائت و کسب ثواب نیست، بیان کرد: قرآن کتاب شناخت و تحقیق علمی است و درباره جهان هستی، آفرینش و نظام حاکم بر عالم به انسان معرفت می‌دهد، چراکه همه اجزای این عالم بر اساس نظم، علم و حساب آفریده شده‌اند و هیچ پدیده‌ای در نظام آفرینش بدون علت و ضابطه نیست.

قرآن باید در متن زندگی علمی قرار بگیرد

این استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به ارتباط علوم بشری با نظام آفرینش اظهار کرد: انسان دانش خود را از جهان و ظرفیت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده است به دست می‌آورد و شناخت طبیعت و قوانین حاکم بر آن، زمینه شکل‌گیری دانش‌های مختلف را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت انس مستمر عالمان و جامعه علمی با قرآن کریم گفت: شایسته نیست ارتباط ما با قرآن تنها به تلاوت در مناسبت‌ها و شب‌های خاص محدود شود، بلکه هر فرد باید برای فهم معارف این کتاب الهی برنامه‌ای منظم داشته باشد.

آیت‌الله جوادی آملی پیشنهاد کرد: همان‌گونه که برای درس‌های متعارف برنامه‌ریزی می‌شود، مطالعه و مباحثه قرآن نیز باید در برنامه علمی افراد قرار گیرد و در گام نخست، لازم است خطوط کلی آیات و پیام اصلی آنها شناخته شود و در صورت نیاز برای دستیابی به فهم عمیق‌تر از تفاسیر معتبر بهره گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین تفسیر تسنیم را حاصل تلاش جمعی جامعه علمی حوزه دانست و اظهار کرد: این اثر محصول فعالیت فردی یک نفر نیست، بلکه حاصل حدود چهار دهه کوشش علمی و مشارکت چهار نسل از محققان حوزوی است که در طول این سال‌ها با طرح پرسش‌ها و ارائه دیدگاه‌های علمی در مسیر تبیین معارف قرآن تلاش کرده‌اند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه مجموعه تلاش‌های صورت‌گرفته در تفسیر قرآن نیز در برابر گستره معارف این کتاب الهی اندک است، بر ضرورت تبدیل شدن همه افراد به قرآن‌خوان و قرآن‌پژوه تأکید کرد.

جبهه حق نباید از وعده الهی دچار تردید شود

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به سنت الهی در تقابل حق و باطل، پیروزی حق را از وعده‌های قطعی قرآن کریم دانست و گفت: آموزه‌های قرآن نشان می‌دهد که در رویارویی حق و باطل، سرانجام حق پیروز خواهد شد و باطل نمی‌تواند در برابر حقیقت، پیروزی پایدار به دست آورد.

وی با استناد به آیه شریفه «لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ» افزود: این موضوع صرفاً یک خبر از آینده نیست، بلکه بیانگر سنتی الهی و قانونی حاکم بر نظام آفرینش است که بر اساس آن، حق بر باطل غلبه می‌کند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به حملات دشمنان و شهادت رهبر، دانشمندان، جمعی از مردم و بسیجیان، به‌ویژه فرزندان میناب، اظهار کرد: دشمنان با حمله به کشور خسارت‌هایی وارد کردند و جمعی از عزیزان به شهادت رسیدند، اما جامعه اسلامی نباید از وعده الهی درباره پیروزی حق غافل شود.

وی با تأکید بر اینکه شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جبهه حق قطعی است، بیان کرد: قرآن به اهل ایمان می‌آموزد که در برابر تقابل حق و باطل دچار نگرانی و تردید نشوند، زیرا پیروزی حق وعده الهی است و موفقیت اسلام و مسلمانان بر اساس این سنت تحقق خواهد یافت.

آیت‌الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: تأکید قرآن بر این حقیقت برای آن است که جامعه مؤمنان در مسیر مقابله با باطل دچار هراس نشود و با اطمینان به وعده الهی به مسئولیت خود عمل کند.

اسلام بر تربیت انسان‌های شجاع تأکید دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه‌های دینی درباره دفاع از سرزمین و مقابله با مهاجمان گفت: اسلام دینی است که بر تربیت انسان‌های جوانمرد، شجاع و اهل مبارزه تأکید دارد و در روایات اسلامی نیز بر ایستادگی در برابر کسانی که به سرزمین و وطن انسان تجاوز می‌کنند، تصریح شده است.

این مرجع تقلید با اشاره به روایاتی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در مواجهه با متجاوزان اظهار کرد: در این روایات بر ضرورت ایستادگی در برابر مهاجمی که به خاک و سرزمین انسان تعرض می‌کند، تأکید شده و ایشان با استناد به این آموزه‌ها، آمریکا و رژیم صهیونیستی را در زمره متجاوزان به وطن دانستند.

وی همچنین با اشاره به سفارش امیرالمؤمنین(ع) به رزمندگان درباره حفظ هوشیاری در میدان دفاع، بر ضرورت مراقبت مستمر و پرهیز از غفلت تأکید کرد و گفت: پاسداری از مواضع و حفظ آمادگی در برابر تهدیدها، مسئولیتی است که باید با هوشیاری و مراقبت همراه باشد.

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه مسئولیت حفظ نظام اسلامی تنها بر عهده نیروهای نظامی و مسئولان نیست، افزود: همه افراد جامعه در این زمینه وظیفه دارند و هرکس باید متناسب با جایگاه و توانایی خود برای حفظ کشور و نظام تلاش کند.

وی اخلاق اجتماعی، ساماندهی امور اقتصادی، تأمین نیازهای جامعه و فراهم کردن زمینه اشتغال کارگران را از جمله عرصه‌های مسئولیت عمومی برشمرد و بر ضرورت ایفای نقش همه اقشار در تقویت جامعه تأکید کرد.

این مرجع تقلید در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار عزت و اقتدار نظام اسلامی اظهار کرد: امیدواریم این نظام به برکت قرآن و عترت، به‌صورت شایسته به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر(عج) تحویل داده شود و دشمنی‌ها و توطئه‌های دشمنان به ناکامی بینجامد.