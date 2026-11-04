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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

دوگین: آمریکایی‌ها در انتخابات، صهیونیسم و جنگ‌طلبی را رد کردند

انتخابات الکساندر دوگین نظریه‌پرداز روس با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده را واکنشی علیه صهیونیسم و جریان جنگ‌طلب نومحافظه‌کار دانست و تاکید کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل فاصله گرفتن از شعار «اول آمریکا» و حمایت بیش از حد از صهیونیسم، بهای اشتباهات سیاسی خود را می‌پردازد.

جوان آنلاین: الکساندر دوگین نظریه‌پرداز روس، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آنچه در انتخابات اخیر آمریکا رخ داد، به‌وضوح رای ضدصهیونیستی بود، نه رای به نفع دموکرات‌ها. آمریکایی‌ها صهیونیسم و جنگ‌ها را رد کردند.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا افزود: اگر دموکرات‌ها تصور کنند که این نتیجه پیروزی آنهاست و اکنون برای پیشبرد جنگ‌های خود آزادی عمل دارند، سخت در اشتباه‌اند. آنچه امروز در آمریکا شاهد آن هستیم، بن‌بست سیاسی و ایدئولوژیک است.

این نظریه‌پرداز روس با اشاره به آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ اظهار داشت که در ابتدا به نظر می‌رسید چارچوب ایدئولوژیک مشخصی در حال شکل‌گیری است، اما این روند با ورود و نفوذ دوباره جریان نومحافظه‌کار متوقف شد و اکنون زمان بازنگری در این مسیر فرا رسیده است.

دوگین همچنین با اشاره به حمایت‌های گذشته خود از ترامپ گفت که انتقادهایش از رئیس‌جمهوری آمریکا از موضع حمایت و با هدف کمک به او مطرح شده بود، اما زمانی که ترامپ در مسیر نادرستی قرار گرفت و در موضوعاتی همچون پرونده جفری اپستین، حمایت بیش از حد از صهیونیسم و خودبزرگ‌بینی دچار اشتباه شد، به او هشدار دادند هرچند این هشدارها بسیار دیرهنگام بود.

وی در ادامه، تهاجم علیه ایران، پرونده اپستین، سیاست‌های نومحافظه‌کارها و حمایت از صهیونیسم را از جمله مهم‌ترین اشتباهات ترامپ برشمرد و تاکید کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا اکنون هزینه این تصمیم‌ها را می‌پردازد.

دوگین همچنین لیندسی گراهام، مارک لوین، میریام ادلسون، بنیامین نتانیاهو و لورا لومر را از عوامل سوق دادن ترامپ به مسیر نادرست دانست و گفت که این افراد با وجود اشتباهات پی‌درپی رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان از او حمایت کردند. وی همچنین هواداران افراطی جنبش «ماگا» را در شکل‌گیری وضعیت کنونی مقصر دانست.

به گزارش ایرنا، دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، با پیروزی قاطع و تاریخی، کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان پس خواهند گرفت.

شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد: دموکرات‌ها با بهره‌برداری از میزان بی‌سابقه نارضایتی از رئیس‌جمهوری آمریکا، به پیروزی بزرگی دست یافتند و قدرت قابل‌توجهی برای مهار ترامپ و دولت او در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش به دست آوردند؛ دولتی که پیش از این، عملا بدون محدودیت جدی عمل می‌کرد.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.

دموکرات‌ها برای دستیابی به اکثریت، حتی در مناطق به‌شدت هوادار جمهوری‌خواه نیز پیروز شدند و کرسی‌هایی را به دست آوردند که دهه‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان بوده است.

برچسب ها: انتخابات ، انتخابات آمریکا ، ترامپ
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