جراحِ داوطلب جنگ غزه در انتخابات کنگره پیروز شد

اَدم هشام حماوی جراح باتجربه‌ای که همچنین ماموریت های پزشکی انسان دوستانه ای را در جنگ غزه انجام داده و پایان دادن به کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را شعار انتخاباتی قرار داده بود، در انتخابات میان دوره ای کنگره برای حوزه انتخابیه دوازدهم نیوجرسی پیروز شد.

جوان آنلاین: پیروزی حماوی پس از آن که نامزدی حزبش را برای جانشینی با بانی واتسون کولمن نماینده بازنشسته حزب دموکرات تضمین کرد، کاملاً قابل پیش ‌بینی بود.

وی در این حوزه انتخابیه‌ی به شدت دموکرات، گرگ مل، نامزد جمهوری‌خواهان، را شکست داد.

حماوی پیش از این درطول جنگ عراق نیز جراح جنگی ارتش آمریکا بود و به خاطر نجات جان سناتور فعلی، تامی داکورث (دموکرات از ایلینوی) پس از سقوط بالگرد او در ۲۰۰۴، مورد تقدیر قرار گرفت.

این عضو دموکرات با این پیروزی به اولین نماینده مسلمان این حزب در در نیوجرسی تبدیل می شود.

حماوی در سال ۲۰۲۴، به‌عنوان عضوی از یک تیم داوطلب متشکل از پزشکان آمریکایی در غزه، مورد توجه سراسری قرار گرفت؛ پزشکانی که پس از تصرف و بستن گذرگاه مرزی رفح توسط اسرائیل در جریان جنگ غزه، امکان خروج از این منطقه را نداشتند. تامی داک‌ورث، سناتور آمریکایی و کهنه‌سرباز گارد ملی ارتش — که نجات جان خود در جریان جنگ عراق در سال ۲۰۰۴ را مدیون حماوی می‌داند — شخصاً برای کمک به خروج آن‌ها مداخله کرد. حماوی یکی از سه پزشکی بود که تصمیم گرفت بماند تا اعضای غیرآمریکاییِ تیم نیز بتوانند منطقه را ترک کنند.

وی در مصر متولد و در آمریکا بزرگ شد. این جراح ۵۶ ساله بعد از جنگ عراق به مامرویت پزشکی در بوسنی، لبنان، سودان و سوریه ملحق شد. سپس در سال ۲۰۲۴ با ماموریت انسان دوستانه به جنوب غزه رفت؛ تجربه ای که در تصمیم گیری او برای ورود به سیاست نقش داشت. وی که برای اولین بار نامزد شده است از منتقدان آشکار جنگ اسرائیل در غزه است.

به گزارش ایرنا، بر اساس جدید ترین نتایج شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات ها تاکنون با کسب ۵۲ کرسی، کنترل مجلس سنا را از جمهوری‌خواهان پس گرفتند که تاکنون توانسته اند فقط ۴۲ کرسی را بدست بیاورند.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.