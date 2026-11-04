ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط با اتباع بیگانه مشروط به استعلام می شود

نمایندگان در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مقرر کردند که ارائه هرگونه تسهیلات به اشخاص مرتبط با اتباع بیگانه منوط به اخذ استعلام شود.

جوان آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با اصلاح ماده ۱۲ ارجاعی از کمیسیون موافقت کردند.

طبق این مصوبه، هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیت‌های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر در این قانون انجام دهد، به جزای نقدی درجات پنج یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.

چنانچه‌عدم رعایت مقررات این قانون عامدا امنیت یا منافع ملی را به خطر بیندازد، در صورتی که اقدام صورت گرفته مشمول مجازات شدیدتر به موجب سایر قوانین نباشد، مرتکب به مجازات‌های حبس درجه پنج، جزای نقدی درجه ۲ و محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از این فعالیت، به پررداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی محکوم می‌شود.

تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزار و اتباع بیگانه در خصوص فعالیت‌های موضوع این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول، منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود وعدم وصول نتیجه در مهلت مذکور به منزله تایید است. کارکنان و مسئولان دستگاه‌های مشمول که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام کنند، حسب مورد به انفصال موقف از خدمات عمومی و دولتی یا محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- ادامه فعالیت‌های موضوع جزء ۷ ماده ۲ این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت مربوط در سامانه ظرف شش ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت‌عدم ثبت در مهلت مقرر، فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیرمجاز و مشمول مجازات مقرر در صدر این ماده خواهد بود.

همچنین نماینده در جریان بررسی این لایحه با پیشنهاد الحاق به ماده ۱۲ موافقت کردند. متن کامل این الحاق به شرح زیر است.

در مواردی که ثبت فعالیت، اطلاعات یا درخواست مجوز پیش از این در سایر سامانه‌های رسمی کشور (از جمله سامانه جامع تجارت، پنجره واحد صدور مجوزها، سامانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد و…) صورت گرفته باشد، دستگاه‌های متولی سامانه‌های مذکور مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون امکان فراخوانی خودکار داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون را بر سامانه موضوع این قانون فراهم کنند.

از زمان فراهم شدن دسترسی به کلیه فیلدهای مورد نیاز سامانه از سامانه مبدا متقاضی مکلف به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه نیست. دریافت کد رهگیری با تاییدیه از سامانه تخصصی مبدا به منزله ثبت اولیه در سامانه موضوع این قانون می‌باشد.