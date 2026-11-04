آغاز ثبت درخواست مرحله دوم وام اشتغال زایی سربازان ماهر

جوان آنلاین: سازمان نظام وظیفه در توضیح بیشتر اعلام کرد: این تسهیلات به سربازان ماهر منقضی خدمت نیروهای مسلح در سراسر کشور که از اول مهر ماه سال۱۴۰۰ تاپایان شهریورماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذ کرده‌اند و در مرحله اول وام اشتغال زایی موفق به ثبت درخواست خود نشده اند، تعلق می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی با مراجعه به سامانه‌ سماسو به نشانیhttps://reg.samasoo.ir/users درخواست خود را ثبت کنند.

این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ مذکور بارگذاری کنند و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.