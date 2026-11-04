«مارجری تیلور گرین» نماینده پیشین کنگره آمریکا در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و پیروزی دموکرات‌ها، با انتقاد از دونالد ترامپ به‌ دلیل راه انداختن جنگ تجاوزکارانه علیه ایران که به شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب انجامید، هشدار داد که حزب جمهوری‌خواه باید به دلیل همراهی کورکورانه با او، به سرعت تغییر مسیر دهد.

جوان آنلاین: مارجری تیلور گرین نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امشب (سه‌شنبه) یک همه‌پرسی تمام‌عیار درباره دونالد ترامپ (رئیس‌جمهوری آمریکا) برگزار شد.

وی در اشاره‌ای کنایه‌آمیز در مورد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و پیشتازی قاطع نامزدهای دموکرات گفت: او (ترامپ) از مردم خواسته بود طوری رای بدهند که گویی نام خودش روی برگه رای است، و آنها نیز همین کار را کردند.

گرین با اعتراض به اقدامات رئیس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد: ترامپ در پرونده‌های اپستین برای محافظت از متجاوزان و مجرمان جنسی پنهان‌کاری کرد، جنگی خارجی به راه انداخت که هیچ‌کس خواهان آن نبود و باعث کشتار همه دانش‌آموزان یک مدرسه شد، حامیان مالی ثروتمند و مرفه خود را بر آمریکایی‌های تحت‌فشار که او را به قدرت رساندند ترجیح داد؛ با تعرفه‌هایش زندگی را به کام مردم غیرقابل‌تحمل کرد، و در حالی که خودش سرگرم بازار و فروش ارزهای دیجیتال بود، سبب شد قیمت بنزین و گازوئیل سر به فلک بکشد.

این نماینده پیشین کنگره آمریکا افزود: جمهوری‌خواهان [نیز] پشت سر او ایستادند و مثل فوک‌های دست‌آموز، بی‌صدا برایش کف زدند. و ترامپ من و توماس مسی را از کنگره بیرون راند و همکاران جمهوری‌خواه ما سکوت اختیار کردند.

مسی نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرح استیضاح پیت هگست وزیر جنگ این کشور را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه و او را به سوءاستفاده از مقام خود و اجرای دستور حمله تجاوزکارانه علیه ایران بدون کسب مجوز قانونگذاران ایالات متحده متهم کرده بود.

گرین در ادامه نوشت: اما در واقع، مساله اصلی کاری است که ترامپ با مردم آمریکا کرد. و امشب آنها پیام روشنی به او فرستادند. اما این سایر جمهوری‌خواهان هستند که باید درس بگیرند و به شکل چشمگیری تغییر مسیر بدهند. و من مطمئن نیستم که آنها اصلا این توانایی این کار را داشته باشند.

گرین که از متحدان پیشین و نزدیک رئیس‌جمهوری آمریکا و دولت او بود، اواخر سال گذشته میلادی در پی اختلاف‌نظر علنی با ترامپ بر سر تلاش برای انتشار پرونده‌های وزارت دادگستری مرتبط با جفری اپستین مجرم جنسی آمریکایی، از کنگره استعفا داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس جدیدترین نتایج شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات ها تاکنون با کسب ۵۲ کرسی، کنترل مجلس سنا را از جمهوری‌خواهان پس گرفتند که تاکنون توانسته اند فقط ۴۲ کرسی را بدست بیاورند.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.