برنی سندرز سناتور آمریکایی با اشاره به تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، تاکید کرد که این حزب اکنون فرصت دارد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را در قبال اقداماتش پاسخگو کند و دیگر هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور آمریکایی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: دموکرات‌ها اکنون کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار خواهند داشت و می‌توانند دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را در قبال اقداماتش پاسخگو کنند. این اتفاق بسیار خوبی است.

وی افزود: در شرایطی که نابرابری درآمد و ثروت به‌شدت افزایش یافته است، باید اقدامات بیشتری انجام دهیم. باید با جدیت از خانواده‌های کارگر و اقشار زحمتکش حمایت کنیم.

او تاکید کرد: دیگر هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.

به گزارش ایرنا، دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، با پیروزی قاطع و تاریخی، کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان پس خواهند گرفت.

شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد: دموکرات‌ها با بهره‌برداری از میزان بی‌سابقه نارضایتی از رئیس‌جمهوری آمریکا، به پیروزی بزرگی دست یافتند و قدرت قابل‌توجهی برای مهار ترامپ و دولت او در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش به دست آوردند؛ دولتی که پیش از این، عملا بدون محدودیت جدی عمل می‌کرد.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.

دموکرات‌ها برای دستیابی به اکثریت، حتی در مناطق به‌شدت جمهوری‌خواه نیز پیروز شدند و کرسی‌هایی را به دست آوردند که دهه‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان بوده است.