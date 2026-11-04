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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

واشنگتن‌پست: ترامپ با شکستی قاطع و معنادار روبه رو شد

واشنگتن‌پست نتایج انتخابات کنگره آمریکا نشان داد که سیاست های دونالد ترامپ، از افزایش هزینه های زندگی و جنگ علیه ایران گرفته تا فاصله گرفتن از وعده های انتخاباتی، موجب ریزش حمایت رای دهندگان مستقل و میانه رو از جمهوری خواهان شده و موقعیت سیاسی این حزب را در ایالت ها و حوزه های انتخابیه مختلف با چالش جدی روبه رو کرده است.

جوان آنلاین: شاخه ای از علم ریاضیات به نام «نظریه فاجعه» وجود دارد که بررسی می کند چگونه افزایش تدریجی فشار می تواند به فروپاشی ناگهانی ساختاری منجر شود، ساختاری که پیش از آن مستحکم به نظر می رسیده است. آنچه در روز انتخابات برای حزب جمهوری خواه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اتفاق افتاد نمونه ای واقعی از چنین فرآیند فروپاشی بود.

ترامپ با شکستی قاطع و معنادار روبه رو شد. تا پیش از سه شنبه، به نظر می رسید تسلط رئیس جمهور بر سیاست ملی همچنان پابرجاست؛ آن هم با وجود سیاست های بی ثبات و کاهش محبوبیت. اما روز سه شنبه، حمایت جمهوری خواهان در بسیاری از ایالت ها و حوزه های انتخابیه کنگره که تنها دو سال پیش به شدت افزایش یافته بود، فرو ریخت.

ترامپ همچنان پایگاه سرسخت طرفداران جنبش «ماگا» را در اختیار دارد، اما نتایج اولیه انتخابات در شامگاه سه شنبه نشان داد رای دهندگان میانه رو جمهوری خواه و مستقل که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای داده بودند، اکنون حزب جمهوری خواه را ترک کرده اند؛ برخی به دموکرات ها رای داده اند و برخی دیگر نیز در انتخابات شرکت نکرده اند.

با انتشار نتایج قدرتمند دموکرات ها در سراسر نقشه انتخاباتی آمریکا، مخالفت با ترامپ و حزب او چنان گسترده و عمیق به نظر می رسید که حامیان رئیس جمهور، حتی با وجود برنامه هایشان برای به چالش کشیدن روند رای گیری و شمارش آرا، به سختی می توانستند آن را انکار کنند. اگرچه تا اواخر سه شنبه شب هنوز نتیجه بسیاری از رقابت های انتخاباتی به طور رسمی اعلام نشده بود، دموکرات ها کنترل سنا را به دست آوردند و به نظر می رسید در مسیر کسب اکثریت مجلس نمایندگان نیز قرار دارند.

معمولا در انتخابات میان دوره ای، پیروزی سیاسی به نفع یکی از دو حزب تغییر جهت می دهد، اما نتایج سه شنبه ظاهرا پیامدهایی بسیار فراتر از یک جابه جایی معمول سیاسی داشت.

تحلیلگران معتقدند رای دهندگان از ترامپ خشمگین هستند؛ نه فقط به دلیل قیمت بالای بنزین و جنگ گیج کننده علیه ایران، بلکه به این دلیل که تصور می کنند رئیس جمهور به ارزش هایی خیانت کرده است که با صدای بلند از آنها دفاع می کرد. ترامپ با عملکرد خود، ادعایش مبنی بر اینکه مدیری توانمند در عرصه کسب وکار است و می تواند به آنچه خودش جنگ های بی پایان می نامید پایان دهد، زیر سوال برده است.

در خارج از آمریکا نیز نشانه های آشکاری از آسودگی خاطر دیده می شود؛ زیرا به نظر می رسد حباب ترامپ در حال ترکیدن است. ویلیام برنز، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، روز سه شنبه در این باره گفت: یک سال پیش، در میان متحدان و شرکای آمریکا این نگرانی وجود داشت که موضوع فقط به ترامپ محدود نمی شود، بلکه ممکن است نشان دهنده تغییری در نگاه آمریکایی ها به کشور خود و جهان باشد. این نتیجه متحدان ما را امیدوار خواهد کرد، زیرا نشان می دهد تغییرات عمیق ساختاری در آمریکا شاید به اندازه ای که آنها بیم داشتند، ریشه دار نباشد.

برچسب ها: واشنگتن پست ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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