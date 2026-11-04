کد خبر: 1388519
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه فلسطینی: اسرائیل وبال گردن دولت آمریکا شده است

اسرائیل یک رسانه فلسطینی با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ برای توقف کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی، به نقل از کارشناسان نوشت: صرف طرح موضوع از سوی رئیس جمهور آمریکا مهم است و این نشان دهنده تبدیل شدن اسرائیل به وبال گردن دولت آمریکا است.

جوان آنلاین: خبرگزاری فلسطینی شهاب نوشت: ساعاتی پیش از پایان رأی‌گیری در انتخابات میان‌دوره‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفت در فاکس‌نیوز قطع کمک‌های نظامی به اسرائیل را اعلام کند. ناظران و تحلیلگران معتقدند که زمان اعلام این خبر، پیام آن را به اندازه خود تصمیم مهم می‌کند.

ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با این کانال اعلام کرد که کشورش در سال ۲۰۲۷، کمک سالانه چهار میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف خواهد کرد، در حالی که همچنان به فروش سلاح ادامه می‌دهد. او اعلام کرد که پیشتر با نتانیاهو به توافق رسیده است و اسرائیل دیگر نیازی به این کمک ندارد.

گزارش‌ها در مورد زمان‌بندی متفاوت است و برخی پایان امسال را پیشنهاد می‌کنند. ترامپ مشخص نکرد که کدام اشکال کمک‌ها قطع خواهد شد یا چگونه این فرآیند اجرا خواهد شد. واشنگتن طبق تفاهم‌نامه‌ای که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، سالانه تقریباً ۳.۸ میلیارد دلار به اسرائیل کمک می‌کرد.

قابل توجه است که خود ترامپ این تصمیم را به سیاست داخلی مرتبط دانست و گفت که جمهوری‌خواهان به دلیل این موضوع با انتقاد از سوی نامزدهای دموکرات روبه‌رو هستند. به گفته «ابراهیم فریحات» تحلیلگر سیاسی فلسطینی، اصل ماجرا اینجاست.

این کارشناس فلسطینی گفت: حتی اگر این اعلامیه صرفاً شعار انتخاباتی بوده باشد یا در نهایت اجرا نشود، طرح آن نیز دارای اهمیت است. اشغالگران اسرائیلی از یک فرصت انتخاباتی برای سیاستمداران آمریکایی به یک بار و وبال گردن تبدیل شده‌اند که آنها باید به رای‌دهندگان مواضعشان را در این باره توضیح دهند.

وی بیان کرد: نکته زمانی مهم است که از سوی یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه، از اردوگاهی طرح می‌شود که از نظر تاریخی بیشترین همسویی را با اسرائیل داشته است.

فریحات تصریح کرد: این تغییر از نخبگان سیاسی سرچشمه نگرفته بلکه از افکار عمومی نشات گرفته است. آمار و ارقام این را تایید می‌کنند. یک نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» نشان داد که از هر ۱۰ آمریکایی، ۶ نفر دیگاه منفی درباره اسرائیل دارند و در میان آمریکایی‌های زیر ۵۰ سال، این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد. این موضوع در درون حزب دموکرات نیز منعکس شد، چرا که ۱۰۳ نماینده دموکرات به قطع کمک‌های نظامی رأی مثبت دادند. یک نظرسنجی واشنگتن پست-ایپسوس نشان داد که تقریباً سه چهارم دموکرات‌ها خواهان کاهش یا حذف حمایت هستند.

فریحات افزود: این موضوع فراتر از خود کمک‌های نظامی و نشانه‌ای تغییر عمیق‌تر در جایگاه اسرائیل در سیاست و جامعه آمریکا است و این تصمیم نشان دهنده آگاهی فزاینده در میان سیاستمداران درباره افزایش هزینه دفاع از این موضوع است.

«عادل شدید» تحلیلگر و کارشناس امور رژیم صهیونیستی نیز گفت که هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای برای این تصمیم ندارد، اما طرح آن قبل از رای گیری در راستای خدمت به منافع نامزدهای جمهوری‌خواه است.

وی به خبرگزاری شهاب گفت: این نشان می‌دهد که یهودیان و اسرائیل دیگر منشاء اجماع و مورد حمایت مردم آمریکا نیستند، بلکه به یک بار اضافی تبدیل شده‌اند، زیرا بیش از نیمی از جمعیت آمریکا دیدگاه‌های منفی نسبت به اسرائیل دارند. در هر صورت، چه اعلامیه ترامپ اجرا شود و چه نشود، صرف این واقعیت که امروز مورد بحث قرار گرفته است، اهمیت قابل توجهی به این موضوع می‌دهد.

ایالت «میشیگان» به عنوان نمونه‌ای از این تغییر برجسته است. «عبدل السید» که مخالفت با کمک نظامی به اسرائیل را عنصر اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده بود، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در برابر «هیلی استیونز» با ۴۸.۵ درصد در برابر ۴۷.۵ درصد آرا پیروز شد. این در حالی بود که گروهی وابسته به «آیپک» بیش از ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرده بود.

برچسب ها: اسرائیل ، امریکا ، ترامپ
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