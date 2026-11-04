کد خبر: 1388518
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تیر نتانیاهو بار دیگر به سنگ خورد؛ نتایج انتخابات تأیید شد

ق درحالی‌که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از شکست در دستیابی به اکثریت مطلق در انتخابات کنست، سعی داشت به بهانه‌های مختلف و از جمله تقلب، آن را باطل کند، کمیته مرکزی انتخابات شبهه‌های وارد را رد و سلامت روند انتخابات را تأیید کرد.

جوان آنلاین: کمیته مرکزی انتخابات در فلسطین اشغالی بعد از پس از شش روز بررسی بیش از ۹ هزار حوزه رأی‌گیری، اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر خدشه‌دار شدن سلامت انتخابات یا تغییر در نتایج آن یافت نشده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی یک هفته گذشته، شبهه‌های زیادی در مورد سلامت انتخابات، خصوصاً فعالیت احزاب عربی وارد کرده بود.

به گزارش این شبکه از کمیته پنج نفره یادشده، سه نفر نتایج انتخابات را تایید و ۲ نفر با تایید آن مخالفت کردند.

به‌صورت مرسوم، روز گذشته باید سلامت انتخابات و نتایج رسمی انتخابات اعلام می‌شد و پس از تاخیر آن، یائیر لاپید رهبر احزاب اپوزیسیون و منتقد نتانیاهو، بامداد امروز عنوان کرد که آنچه شاهد آن هستیم، تلاشی برای درهم شکستن انتخابات و دزدیدن آرا با کمک افراد وابسته به کابینه (نتانیاهو) در نهادهای امنیتی است. این یک تهدید مستقیم برای ما از سوی افرادی است که حاضر به پذیرش شکست نیستند. من از همه نهادهای دولتی می‌خواهم که در برابر این تلاش قاطعانه بایستند.

بنا بر گزارش شبکه هفت اسرائیل، در انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل، ۱۲ هزار و ۱۸ حوزه رأی‌گیری وجود داشت و در روند بررسی، کمیته مرکزی انتخابات، ۹ هزار و ۶۹ مورد از آن را بررسی کرد. به‌عبارت‌دیگر بیش از ۷۵ درصد از حوزه‌های اخذ رأی مورد بررسی قرار گرفته است.

در انتخابات پیشین در سال ۲۰۲۲، فقط پنج هزار و ۱۰۰ حوزه رأی‌گیری مورد بررسی قرار گرفت که این میزان، شامل ۴۳.۵ درصد از مجموع حوزه‌های اخذ رای بود.

کمیته مرکزی انتخابات صبح امروز اعلام کرد که عملیات نظارت جامع خود بر نتایج انتخابات بیست و ششمین دوره کنست را به پایان رسانده و در بررسی‌های انجام شده هیچ نشانه‌ای مبنی بر نقض رویه‌های قانونی انتخابات یا تغییر در نتایج به دست نیامده است.

نوعام سولبرگ، قاضی دیوان عالی و رئیس کمیته مرکزی انتخابات، در مورد دامنه عملیات و یافته‌های این اقدام گفت: به‌عنوان بخشی از عملیات تأیید سلامت انتخابات، تعداد بی‌سابقه‌ای از حوزه‌های رأی‌گیری به طور کامل بازرسی شد.

این اعلام پیش از اعلام نتایج انتخابات به‌صورت رسمی از سوی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی که انتظار می‌رود امروز انجام شود صورت گرفت.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، دولت نتانیاهو
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