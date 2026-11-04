کد خبر: 1388517
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم نقض آتش بس لبنان؛ پرواز پهبادهای اسرائیلی در ارتفاعی پایین

آتش بس توپخانه و تانک‌های مرکاوای اسرائیلی در ادامه نقض گسترده آتش بس، مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.

جوان آنلاین: منابع لبنانی با اشاره به تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که توپخانه ارتش اشغالگر شهرک صربین را گلوله باران کرد.

این منابع به پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز مناطقی از شرق لبنان اشاره کردند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی با توپخانه حومه شهرک عیتاالجبل را گلوله باران کرد و ورودی شهرک کونین در بنت جبیل در جنوب لبنان را با سلاح سنگین زیر آتش گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته با توپخانه دشت خیام، وادی الحجیر، وادی زبقین، شهرک المنصوری، صربین، برعشیت،میفدون، عیتا الجبل، وادی السلوقی، مثلث واقع میان شهرک های بیت یاحون-برعشیت و کونین، شهرک قنطره، زوطر، منطقه واقع میان بیت یاحون و عیتاالجبل، حومه شهرک زوطر شرقی را گلوله باران کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: آتش بس ، لبنان ، جنگ لبنان
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