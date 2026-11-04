شهردار تهران با اشاره به شعار «مرگ بر آمریکا» در فرهنگ سیاسی انقلاب گفت: ملت ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی، «مرگ بر آمریکا» را به ذکر بزرگ و هویت‌ساز پایداری خود تبدیل کرد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، با اشاره به اقدامات و مداخلات آمریکا علیه ملت ایران اظهار کرد: ملت ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا را از کشور اخراج نکرد و سفارت این کشور همچنان در اختیار آمریکایی‌ها بود، اما این سفارت به مرکزی برای جاسوسی، خیانت و توطئه علیه انقلاب اسلامی تبدیل شد.

وی افزود: آمریکا با استفاده از سفارت خود، موضوعاتی همچون تجزیه‌طلبی، مقابله با انقلاب و ایجاد آشوب در کشور را دنبال می‌کرد تا اینکه دانشجویان پیرو خط امام(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ این مرکز را که به لانه فساد و جاسوسی تبدیل شده بود، تسخیر کردند.

زاکانی با اشاره به تعبیر تاریخی امام خمینی(ره) درباره این واقعه تصریح کرد: امام راحل تسخیر لانه جاسوسی را انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول دانستند. امروز نیز بیش از ۵۰ شهید انقلاب اسلامی از جمله شهدایی هستند که در ارتباط با این حرکت بزرگ و افتخارآفرین جان خود را تقدیم کردند.

شهردار تهران با اشاره به برخی افرادی که بعدها از این اقدام ابراز ندامت کردند، گفت: برخی از این افراد از ابتدا نیز مسیر درستی نداشتند و بعدها با فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب، در شمار ریزش‌های انقلاب قرار گرفتند؛ اما این موضوع نباید عظمت و اهمیت آن حرکت تاریخی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران، اظهار کرد: آمریکا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تمام تلاش خود را به کار گرفت تا ملت ایران طعم آزادی را نچشد و همواره درصدد تحقیر و سلطه بر این ملت بود.

زاکانی با یادآوری موضوع کاپیتولاسیون و اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به آن، گفت: اعتراض امام به این قانون استعماری، زمینه‌ساز تبعید ایشان شد و رژیم ستمشاهی نیز تحت فشار آمریکا، مسیر سرکوب و محدودسازی نهضت اسلامی را دنبال کرد.

وی همچنین به جنایات آمریکا و عوامل آن در ایران، از جمله کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تلاش برای تبدیل سفارت این کشور به پایگاهی برای توطئه علیه ملت ایران اشاره کرد و افزود: آمریکا در مقاطع مختلف کوشید با فشار و دخالت، مانع استقلال و آزادی ملت ایران شود، اما مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی به استبداد پایان دادند و پاسخ قاطعی به سلطه‌طلبی آمریکا دادند.

شهردار تهران با اشاره به جایگاه شعار «مرگ بر آمریکا» در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی، «مرگ بر آمریکا» را به ذکر بزرگ و هویت‌ساز پایداری خود تبدیل کرد.