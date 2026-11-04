رای دهندگان آمریکایی که از تورم ناشی از تعرفه های تجاری دونالد ترامپ و جنگ یکجانبه او علیه ایران به ستوه آمده بودند، روز سه شنبه در انتخابات میان دوره ای، حزب رئیس جمهور آمریکا را با آرایی قاطع مجازات کردند.

جوان آنلاین: رای دهندگان آمریکایی که از تورم ناشی از تعرفه های تجاری دونالد ترامپ و جنگ یکجانبه او علیه ایران به ستوه آمده بودند، روز سه شنبه در انتخابات میان دوره ای، حزب رئیس جمهور آمریکا را با آرایی قاطع مجازات کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از دو سالی که تا حد زیادی توانست بدون مواجهه با مانع جدی و با همراهی کنگره جمهوری خواهی که در برابر او تسلیم شده بود هر کاری می خواهد انجام دهد، اکنون با شرایطی کاملا متفاوت در دو سال پایانی دوره ریاست جمهوری خود روبه رو شده است.

به نظر می رسد دموکرات ها در مسیر کسب اکثریتی احتمالا ۷۰ کرسی در مجلس نمایندگان قرار دارند و کنترل سنا را نیز به دست آورده اند؛ نتیجه ای که تنها چند ماه پیش تصور آن دشوار بود. این تحول در پی عملکرد رئیس جمهوری رخ داده است که جنگ تجاری با سراسر جهان و جنگ علیه ایران، محبوبیت او را در آستانه انتخابات میان دوره ای به سطحی بی سابقه کاهش داده است.

ابعاد گسترده پیروزی دموکرات ها به این معناست که حمایت بی قید و شرط کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان از ترامپ در برابر فساد آشکار و نقض مکرر قوانین، از ماه ژانویه قطعا پایان خواهد یافت. تسلط او بر حزب جمهوری خواه نیز که پس از تلاش نافرجامش برای کودتا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ برای مدتی تضعیف شده بود، ممکن است سرانجام به پایان برسد.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تاکنون، دموکرات‌ها ۵۲ کرسی سنا را کسب کرده و کنترل این مجلس را از حامیان ترامپ و حزب جمهوری خواه گرفتند.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، با پیروزی قاطع و تاریخی، کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان پس خواهند گرفت.