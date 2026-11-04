کد خبر: 1388514
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
کارشناس عرب:

نتیجه انتخابات کنگره ماحصل سیاست‌های ترامپ است

کنگره «نمرود سلیمان» کارشناس و تحلیلگر سیاسی عرب با اشاره به نتایج اولیه برآمده از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا گفت که این نتایج ماحصل مواضع سیاسی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا است.

جوان آنلاین: «نمرود سلیمان» کارشناس و تحلیلگر سیاسی عرب در مصاحبه با شبکه العهد تصریح کرد: آنچه در انتخابات ایالات متحده در حال وقوع است، پیامد طبیعی مواضع سیاسی ترامپ است.

وی افزود: ترامپ مدعی بود که دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش دورانی همراه با صلح و بدون جنگ خواهد بود، اما به این وعده خود وفا نکرد.

این کارشناس تصریح کرد: در آمریکا، این رسانه‌ها هستند که احزاب سیاسی را پدید می‌آورند و اکثریت قاطع مردم آمریکا هم می‌توانند به‌آسانی وفاداری خود را از حزبی به حزب دیگر تغییر دهند.

سلیمان گفت: رأی‌دهنده آمریکایی به چیزی بیشتر از وضعیت داخلی اهمیت می دهند.

وی افزود: نتیجه انتخابات تاکنون نشان دهنده پیشتازی دموکرات ها در انتخابات کنگره است.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تاکنون، دموکرات‌ها ۵۲ کرسی سنا را کسب کرده و کنترل این مجلس را از حامیان ترامپ و حزبش (جمهوری‌خواهان) گرفتند.

دموکرات‌ها هم‌زمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری‌خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، با پیروزی قاطع و تاریخی، کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان پس خواهند گرفت.

برچسب ها: کنگره ، کنگره امریکا ، امریکا
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