نظامیان رژیم صهیونیستی با نقض گسترده آتش‌بس در نوار غزه، مناطقی را با آتش توپخانه و تانک‌هایشان هدف قرار دادند.

جوان آنلاین:خبرگزاری فلسطینی صفا با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس غزه گزارش داد: تانک‌های اشغالگران امروز چهارشنبه به همراه توپخانه مناطق شرقی غزه را هدف قرار دادند.

نظامیان اشغالگران با تانک‌های خود جنوب شهر «خان‌یونس» در جنوب نوار غزه را زیر آتش شدید قرار دادند. شرق و جنوب شهر خان یونس نیز از سوی نیروهای اشغالگران به شدت زیر آتش قرار گرفت.

خبرنگار صفا از شنیده شدن صدای انفجارهایی قوی و تیراندازی شدید از شرق خان یونس خبر داد.

در مرکز غزه نیز نظامیان اشغالگر شرق و مرکز اردوگاه المغازی را زیر آتش قرار دادند. همچنین توپخانه اسرائیل مناطق شمال شرقی شهر غزه را گلوله باران کردند.

وحشت دختربچه فلسطینی از دیدن صحنه حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی

همزمان منابع فلسطینی تصویری منتشر کردند که دختربچه‌ای فلسطینی پس از هدف قرار گرفتن چادری در نزدیکی محل اسکانش در غزه، در برابر صحنه‌ای خونین ایستاده است در حالی که چشمانش پر از غم و انده است و بدن کوچکش از ترس می‌لرزد.