شبکه‌های خبری پاکستان طی پوشش انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که غلبه دموکرات ها بر جمهوری‌خواهان را رقم زد، چنین تحلیل کردند که جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران باعث تضعیف دونالد ترامپ و سرانجام شکست وی در این انتخابات شد.

جوان آنلاین: شبکه‌های خبری پاکستان در برنامه‌های امروز خود به تحلیل ناکامی ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده پرداخته و گفتند که جایگاه ترامپ با تحمیل جنگ علیه ایران ضعیف تر شده بود و اکنون پیروزی دموکرات ها یک شکست سنگین دیگری بر رئیس جمهور این کشور تحمیل کرد.

شبکه ای.بی.ان در اسلام‌آباد با دعوت از کارشناسان سیاسی چنین تحلیل کرد: حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید آنان آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در واقع شکست اصلی سیاست های جنگی ترامپ بود و با نتایج امروز انتخابات آمریکا، این ناکامی تثبیت شد.

شبکه خبری سچ نیوز گزارش داد: جنگ ایران پیامدهای وحشتناکی را برای مردم آمریکا رقم زد، موضوعی که رهبران ایران بارها به آن اشاره داشته و دولت واشنگتن را به شدت با سرزنش و استیصال روبرو کرد.

شبکه جی.تی.وی گزارش داد: برخلاف مواضع ضد اسلامی و تحریک آمیز ترامپ علیه سیاستمداران مسلمانان آمریکا، در انتخابات میان دوره ای نمایندگان مسلمانان پیشرو هستند و در آخر ترامپ مجبور به اعتراف به شکست خود شده است.

این شبکه پاکستانی با استناد به واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، عنوان کرد: مسئله وجدان یا هزینه‌های زندگی، مردم آمریکا به جنگ طلبی ترامپ "نه" گفتند.

شبکه خبری ۹۲ در اسلام‌آباد با دعوت از کارشناسان پاکستانی و مستقر در آمریکا گزارش داد: مردم آمریکا یک شکست عبرت آموز را نثار ترامپ کردند و امروز روز غلبه پیروزی بر دروغ، فساد و تهاجم بود.

شبکه خبری جیو نیوز گزارش داد: ضربه غیر قابل جبران بر جمهوری‌خواهان وارد شد که دلیل اصلی آن جنگی بود که ترامپ با مشارکت اسرائیل علیه مردم ایران تحمیل کرد.

این شبکه خبری افزود: پیروزی اکثریتی دموکرات‌ها نشان داد که سیاست های ترامپ دیگر در آمریکا محبوبیت ندارد و مردم از تورم، گرانی و نابسامانی های ناشی از جنگ های غیر ضروری خسته شده‌اند.

ژنرال محمد سعید رئیس سابق ستاد عمومی ارتش و رئیس سابق دانشگاه ملی دفاع پاکستان درباره شکست ترامپ چنین گفت: هیچ‌کس، از جمله چین و روسیه، نتوانست ترامپ را به خاطر جنگ ناعادلانه‌اش علیه ایران مجازات کند یا هزینه‌ای بر او تحمیل نماید. اما به لطف خدا، مردم آمریکا این کار را انجام دادند.

حفیظ اله نیازی مفسر برجسته سیاسی پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتایج انتخابات تاکنون روشن کرده است که مردم آمریکا به ویژه نسل جوان با قاطعیت، وضوح و از صمیم قلب نتانیاهو، اسرائیل و سیاست‌های ضد ایرانی ایالات متحده از جمله جنگ‌ها و سیاست‌های تهاجمی، را در صندوق‌های رأی رد کرده‌اند. آنها همچنین سیاست نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل را رد کرده‌اند.