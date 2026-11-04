معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ بی‌فرجام با جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین شکست تاریخ انتخابات آمریکا را نصیب حزب جمهوری‌خواه کرد، تاکید کرد: جهان شنوای پیام رسای مردم آمریکا در انتخابات مجلس سنا و کنگره بود.

جوان آنلاین: سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به نتایج انتخابات آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جهان شنوای پیام رسای مردم آمریکا در انتخابات مجلس سنا و کنگره بود.

وی در ادامه این پیام تصریح کرده است: جنایات بشری در غزه، پیروی کورکورانه از منافع رژیم نامشروع اسرائیل و جنگ بی‌فرجام با جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین شکست تاریخ انتخابات آمریکا را نصیب حزب جمهوری‌خواه کرد. اعاده حیثیت ملت آمریکا ستودنی است.

به گزارش ایرنا، شبکه خبری CNN بامداد چهارشنبه به وقت شرق آمریکا (صبح چهارشنبه به وقت تهران) اعلام کرد: دموکرات‌ها با بهره‌برداری از میزان بی‌سابقه نارضایتی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به پیروزی بزرگی دست یافتند و قدرت قابل‌توجهی برای مهار ترامپ و دولت او در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش به دست آوردند؛ دولتی که پیش از این، عملا بدون محدودیت جدی عمل می‌کرد.