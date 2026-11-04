کد خبر: 1388509
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

عبدل السید: مالیات مردم آمریکا نباید صرف ریختن بمب بر سر کودکان شود

ق «عبدل السید»، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت میشیگان، پس از اعلام پیروزی در رقابت با «مایک راجرز»، نامزد جمهوری خواه، در سخنرانی خود گفت: مردم آمریکا می خواهند مالیاتی که می پردازند صرف خودشان و فرزندانشان شود نه اینکه برای ریختن بمب بر سر دیگران و فرزندان شان هزینه شود.

جوان آنلاین: «عبدل السید»، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت میشیگان، پس از اعلام پیروزی در رقابت با «مایک راجرز»، نامزد جمهوری خواه، در سخنرانی خود گفت: ما نیازی نداریم دوباره عظمت گذشته را به دست آوریم. باید آن ویژگی خود را که همواره ما را بزرگ کرده است، در آغوش بگیریم؛ یعنی اراده برای حرکت به سوی کمال بیشتر.

وی افزود: امروز این موضوع به معنای مقابله با منافع ویژه شرکت ها و میلیاردرهایی است که نظام را به گونه ای دستکاری کرده اند که علیه ما عمل کند.

عبدل السید در سخنرانی پیروزی خود گفت: «عظمت آمریکا به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعفمان نیست، بلکه در شجاعتی است که برای اصلاح آنها داریم. نباید شرایط تا این اندازه دشوار باشد. نباید خرید یک کیسه دوم مواد غذایی یا پر کردن باک خودرو تا این اندازه سخت باشد.»

وی افزود: «نباید تامین هزینه خرید مسکن تا این اندازه دشوار باشد. در ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان، نباید مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی تا این اندازه دشوار باشد.

این نامزد دموکرات تاکید کرد: نباید پرداخت مالیات تا این اندازه دشوار باشد، در حالی که مردم می خواهند بدانند پولی که می پردازند صرف خودشان و فرزندانشان می شود، نه اینکه برای ریختن بمب بر سر دیگران و فرزندانشان هزینه شود.»

به گزارش ایرنا، براساس جدید ترین نتایج شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات ها تاکنون با کسب ۵۲ کرسی، کنترل مجلس سنا را از جمهوری‌خواهان پس گرفتند که تاکنون توانسته اند فقط ۴۲ کرسی را بدست بیاورند.

دموکرات ها همزمان فاصله خود را در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز افزایش دادند و تاکنون ۱۹۲ کرسی این مجلس را کسب کرده و جمهوری خواهان نیز ۱۱۴ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده اند.

برچسب ها: مالیات ، امریکا ، اقتصاد امریکا
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