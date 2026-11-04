کد خبر: 1388508
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶
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وزیر آموزش و پرورش:

دانش‌آموزان همواره در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی بوده‌اند

آموزش و وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش تاریخی دانش‌آموزان در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی، گفت: نسل امروز دانش‌آموزان میراث‌دار ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز دوران دفاع مقدس و دانش‌آموز شهید میناب و لامرد هستند که در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه حضرت نرجس منطقه ۶ تهران با اشاره به ریشه‌های تاریخی نام‌گذاری ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: این مناسبت ریشه در حوادث مهم و تأثیرگذار تاریخ انقلاب اسلامی دارد.

وی با اشاره به تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان ایران در مقاطع مختلف تاریخ همواره در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با زیاده‌خواهی و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر حضور داشته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به شهادت محمدحسین فهمیده در هشتم آبان گفت: این دانش‌آموز نوجوان و دلاور بسیجی به نماد ایثار، شجاعت و هویت انقلابی دانش‌آموزان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و به همین مناسبت این ایام با عنوان هفته بسیج دانش‌آموزی نیز گرامی داشته می‌شود.

کاظمی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و اشاره به چهار دهه فشار، تحریم و اقدامات خصمانه این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ماهیت سیاست‌های آمریکا بر پایه سلطه‌گری، زورگویی و بهره‌برداری از منافع ملت‌های دیگر استوار است.

دانش‌آموزان همواره در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی بوده‌اند

وی با اشاره به تحولات بین‌المللی و اقدامات آمریکا در کشورهای مختلف، از جمله ونزوئلا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: ملت ایران در ۴۷ سال گذشته در برابر ظلم و فشارهای آمریکا ایستادگی کرده و در جریان جنگ اخیر نیز شهدای بسیاری، از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه میناب و لامرد را تقدیم کرده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما همان دانش‌آموزان سال ۵۷ و دانشجویان سال ۵۸ هستیم و اجازه نمی‌دهیم کسی نگاه دیگری به سرزمین عزیز ایران داشته باشد؛ در برابر زورگویی‌ها، ستمگری‌ها و ظلم‌ها ایستاده‌ایم و ایستادگی خواهیم کرد.

کاظمی با بیان اینکه آمریکا خواهان پیشرفت ایران نیست، آگاهی و بیداری را از الزامات مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان امروز میراث‌دار ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید دوران جنگ تحمیلی و شهدای دانش‌آموز میناب و لامرد هستند و باید نسبت به مظلومان و ظلمی که بر ملت ایران روا داشته می‌شود، احساس مسئولیت کنند.

وی همدلی، هم‌فکری، وحدت، نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری، ولایت‌مداری و اطاعت از ولی امر جامعه اسلامی را از الزامات ماندن در مسیر بیداری و استکبارستیزی برشمرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان در محیط مدرسه گفت: دانش‌آموزان در کنار درس و تحصیل باید با حضور در تشکل‌های دانش‌آموزی و فعالیت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی، در بهبود فضای مدارس و تقویت نقش‌آفرینی اجتماعی خود مشارکت کنند.

کاظمی تصریح کرد: استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی، موضوعی درونی و فطری است که در فطرت همه انسان‌ها وجود دارد، اما برخی افراد این اراده و شجاعت را ندارند.

وی افزود: باید ایمان خود را تقویت کنیم چراکه دشمن به دنبال آن است که با تضعیف ایمان و باورهای دینی و باورهای انقلابی ما، این روحیه را در میان دانش‌آموزان تضعیف کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تلاش و کوشش علمی برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و توسعه است، آن چیزی که می‌تواند به ما قدرت بدهد تا در مقابل دشمن بایستیم، تحصیل، علم و علم‌آموزی است؛ «العلم سلطان» و «توانا بود هر که دانا بود».

به گفته وی، امروز دانش‌آموزان ما با تلاش و کوششی که دارند، بر قله‌های رفیع علم در سطح دنیا ایستاده‌اند و این موضوع دشمن را نگران کرده است. 

وی با اشاره اینکه دشمن می‌داند اگر دانش‌آموزان، دانشجویان و دانشمندان برجسته و توانمندی داشته باشیم، نمی‌تواند در مقابل آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد، اظهار کرد:  قدرت موشکی، قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های علمی در عرصه‌های دیگر، محصول تلاش‌های دانش‌آموزان خوب و سخت‌کوشی مانند شما دانش آموزان است.

برچسب ها: آموزش و پررش ، دانش آموران ، استکبارستیزی
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