کد خبر: 1388507
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
سیاست » اخبار کلی

مجازات همکاری اشخاص حقوقی با بیگانگان مشخص شد

بیگانگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، مجازات همکاری اشخاص حقوقی با بیگانگان را مشخص کردند.

جوان آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح موافقت کردند.

طبق ماده ۳۰ این طرح، هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه می تواند با رعایت مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی را به یکی از مجازات های قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام نماید. در هر حال انحلال مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا غیردخیل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.

همچنین نمایندگان در ادامه ماده ۳۱ این طرح را به تصویب رساندند که طبق این مصوبه، مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبردی یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع بوده یا از تسلط بیگانه باخبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود.

در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود،مرتکب یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه با یک ماده الحاقی به ماده ۳۱ موافقت کردند که بر اساس آن، هر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون نمایند، مجازات هر یک از آنان حسب گستردگی اجتماعی یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.

در ادامه جلسه، وکلای ملت با حذف ماده ۳۲ و مراعا ماندن ماده ۳۳ این طرح موافقت کردند.

برچسب ها: بیگانگان ، مجلس ، مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار