تلویزیون اسرائیل: نتایج انتخابات شکست سنگین برای ما و ترامپ است

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا به مثابه یک شکست بزرگ برای ترامپ و اسرائیل به شمار می رود.

در همین رابطه پیشتر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز نتیجه انتخابات آمریکا را ضربه‌ای سخت به دونالد ترامپ توصیف کرده و گزارش داد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند و به کسب اکثریت مجلس سنا نیز نزدیک شده‌اند.

خبرنگار شبکه عبری آی ۲۴ نیز در واکنش به نتایج انتخابات گفت که این روند دیگر یک موج آب نیست، بلکه یک سونامی است.

دموکرات ها موفق شدند با به دست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان و سنا، کنترل کنگره را به دست بگیرند.