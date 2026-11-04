جوان آنلاین: اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان، با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسم گفت: هر سال شاهد برگزاری باشکوه‌تر راهپیمایی ۱۳ آبان هستیم؛ چراکه مردم ما نسبت به سال گذشته آماده‌تر و باانگیزه‌تر هستند.

به گزارش مهر، وی افزود: دستگاه قضایی نیز تمام تلاش و عزم خود را به کار می‌گیرد تا در کنار مردم باشد و اجازه ندهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی خدشه‌ای وارد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این سازمان برای ارتقای رفاه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور را بر عهده دارد و در همین راستا تلاش می‌کند عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، در ارائه خدمات به دانش‌آموزان به‌درستی انجام شود.

جهانگیر ادامه داد: در این زمینه رایزنی‌هایی با وزارت آموزش‌وپرورش انجام شده است تا با پیگیری و ارتقای اعتبارات و بودجه‌های مربوط، زمینه ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان فراهم شود.