سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن هشدار نسبت به تداوم حملات رژیم صهیونیستی و تشدید بحران انسانی در نوار غزه، از جامعه بین‌المللی و کشورهای عضو شورای صلح خواست برای توقف حملات و نقض توافق آتش‌بس علیه غیرنظامیان اقدامی اتخاذ کنند.

جوان آنلاین: حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس خاطرنشان کرد تداوم بمباران چادرهای آوارگان و کشتار زنان و کودکان در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، به معنای تداوم و تثبیت جنایت نسل‌کشی است که با وجود اعلام آتش‌بس با میانجیگری آمریکا و کشورهای ضامن همچنان متوقف نشده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش روسیا الیوم، وی همچنین اظهار داشت در پی تشدید عملیات کشتار از سوی دشمن صهیونیستی، خیابان‌های نوار غزه به گذرگاه‌های مرگ تبدیل شده‌اند.

وی در ادامه افزود همزمان با تشدید محاصره و ادامه سیاست‌های هدفمند گرسنگی، این منطقه در برابر دیدگان و در حضور جامعه جهانی با فاجعه‌ای واقعی و انسانی روبه‌رو است.

سخنگوی حماس ضمن اشاره به مسئولیت آنچه «شورای صلح» خوانده می‌شود و «نیکولای ملادینوف» نماینده این شورا، گفت این شورا باید فوراً برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و وادار کردن آن به توقف این جنایات اقدام کند؛ چراکه سکوت در برابر آنچه در غزه جریان دارد، به معنای مشارکت عملی در تداوم نقض حقوق غیرنظامیان است.

حازم قاسم همچنین از کشورهای عربی و اسلامی عضو شورای صلح خواست مواضعی جدی و عملی اتخاذ کنند و اجازه ندهند رژیم صهیونیستی از مشارکت آن‌ها در این شورا به‌عنوان پوششی برای ادامه جنایات نسل‌کشی و نقض مستمر حقوق ملت فلسطین سوءاستفاده کند.

اظهارات این سخنگوی جنبش حماس همزمان با اعلام خبرگزاری قطر در روز سه‌شنبه درباره شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر در نتیجه حمله یک پهپاد اسرائیلی منتشر شد. این حمله چادری را در داخل ساختمان دانشکده دانشگاه علوم کاربردی در منطقه المواصی شهر خان‌یونس، در جنوب نوار غزه هدف قرار داد. منابع محلی نیز از تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سمت چادرهای آوارگان در منطقه المواصی رفح خبر دادند.

خبرگزاری رویترز نیز روز دوشنبه گزارش داده بود دست‌کم چهار فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه شهید شده‌اند.

در تحولی دیگر، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین روز سه‌شنبه از ملادینوف خواست برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، اقدامات عملی انجام دهد تا گذرگاه‌ها بازگشایی شوند، ورود کمک‌های بشردوستانه، سوخت و مواد مورد نیاز برای اسکان آوارگان تضمین شود و کمیته ملی اداره غزه بتواند مسئولیت‌های خود را برعهده بگیرد.