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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

پیروز انتخابات کنگره: آمریکایی‌ها به فساد و میلیاردرها «نه» گفتند

تورک جاش تورک، نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت آیووا، نتیجه انتخابات را پیروزی مردم بر فساد و میلیاردرها ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: «جاش تورک» نامزد حزب دموکرات در سخنرانی پیروزی خود در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا گفت: «امشب ایالت آیووا را تغییر دادیم.»

به گزارش مهر، تورک افزود: «امشب، مردم آیووا بر میلیاردرها غلبه کردند و به همه سیاستمداران فاسد گفتند: دیگر کافی است.»

وی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، خود را نامزدی با شانس کمتر معرفی کرده بود، وعده داد برای کاهش هزینه‌های مسکن، سوخت و دارو تلاش کند.

این نامزد دموکرات گفت در طول ۴۴۸ روز کارزار انتخاباتی خود، با مشکلات و نگرانی‌های مردم و همچنین امید آنان به تغییر روبه‌رو شده است؛ امید به بازگشت آیووا به شرایطی که شهروندان بتوانند هزینه مراجعه به پزشک را بپردازند و فرزندانشان را با اطمینان به مدارس دولتی بفرستند.

تورک همچنین از تام هارکین، سناتور پیشین دموکرات آیووا قدردانی کرد و تلاش‌های او برای همکاری میان دو حزب و دفاع از طبقه کارگر، کسب‌وکارهای کوچک و کشاورزان خانوادگی را ستود.

برچسب ها: مجلس سنای آمریکا ، انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا ، حزب دموکرات
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