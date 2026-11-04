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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
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محسنی اژه ای:

اژه ای: دستگاه قضا از هیچ کمکی به بنگاه‌های اقتصادی دریغ نمی‌کند

حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا در چارچوب قانون از هیچ کمک و مساعدتی به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دریغ نمی‌کند و به موازات این امر، انتظاراتی را نیز از گردانندگان این واحدها دارد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای در جریان سفر به مشهد در نشست پیگیری مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به خراسان رضوی با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری اقتصادی مولد همواره یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست اما در دوره‌ کنونی که دشمن قدار ما تلاش دارد با افزودن بر فشارهای اقتصادی به زعم باطل خودش ملت ما را به زانو درآورد، این حمایت و پشتیبانی مضاعف شده است.

به گزارش مهر، رئیس قوه قضائیه با تشریح دو مقوله‌ی «قانون در خدمت تولید» و «صنف در برابر فساد» بیان کرد: قوه قضاییه به موازات این حمایت ها انتظار دارد متولیان امر تولید و فعالیت اقتصادی در یک صنف وقتی می‌بینند یکی از هم‌صنفان‌شان به راه خطا و فساد رفته است در وهله‌ی نخست خود جلوی او را سد کنند. در واقع از نظر ما «مسدود کردن راه‌های فساد» و «خوداصلاح‌گری» در زمره‌ وظایف نخست هر صنف اقتصادی و تولیدی است.

وی با اشاره به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی اصناف تولیدی و اقتصادی عنوان کرد: انتظار دیگر قوه قضاییه از فعالان اقتصادی و تولیدی آن است که وقتی یکی از هم‌صنفان‌شان به هر دلیلی از جمله اشتباه سهوی و یا علل دیگر اصطلاحا زمین می‌خورد و یا با مشکلات حقوقی و مالی مواجه می‌شود، دست او را بگیرند و در قبال او بی‌تفاوت نباشند.

اژه ای افزود: فراموش نکنیم که فعالیت اقتصادی و تولیدی، زنجیره‌ای از هم‌بستگی است و اقتصاد همدلانه و مسئولیت‌محور، فراتر از مبحث سود و زیان است.

رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید و توأمان برخورد قاطع با فساد را راهبرد اصلی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: بارها تاکید کرده‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که دستگاه قضایی میان فرد فاسد و فردی که مشغول فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی بوده اما بنا به دلایل مختلف زمین خورده، تفکیک و تمایز قائل است. ما میان جرم و لغزش مرز قائل هستیم و میان فساد و اشتباه خط تمایز می‌کشیم.

وی، روحیه‌ ایثارگری را در فعالیت اقتصادی، امری لازم دانست و اظهار کرد: ما منکر این مقوله نیستیم که هدف و ماهیت هر فعالیت اقتصادی و تولیدی، سودمحوری است؛ در همین راستا از فعالان سالم اقتصادی و تولیدی، نهایت حمایت و پشتیبانی را به عمل می‌آوریم اما انتظار هم داریم که فعالان اقتصادی و تولیدی با توجه به جنگ تحمیلی اقتصادی دشمن، گاه از کسب حداکثر سود، صرف‌نظر کنند و همچون آن رزمنده‌ای که پشت لانچر است، روحیه‌ ایثارگری داشته باشند. البته به حق و به انصاف اکثریت فعالان اقتصادی و تولیدی ایران اسلامی از روحیه‌ی ایثارگری برخوردارند.

اژه ای بیان کرد: این روحیه‌ ایثارگری باید در تمامی مردم جلوه‌گر باشد. بسیاری از دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی با مصالحه و سازش، قابل حل است و از قضا این مصالحه، اثرات و برکات بسیاری دارد؛ شرط این امر آن است که طرفین دعوا، اندکی از حق و حقوق خود گذشت کنند و ایثارگری به خرج دهند به عبارتی صلح و سازش، راه میان‌بر برای حل دعاوی و ابزاری راهبردی برای تقویت و تحکیم نظم اجتماعی است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی مسئولان در بخش‌های مختلف گفت: بسیاری از مشکلات و موانع با همدلی و همکاری و هم‌افزایی مسئولان مربوطه در دستگاه‌های مختلف ذی‌صلاح، قابل حل و مرتفع شدن است در استان خراسان رضوی همدلی و هم‌افزایی مطلوبی میان مسئولان استانی وجود دارد که باید این امر هرچه بیشتر تقویت گردد.

وی بر ضرورت اهتمام مسئولان در تکمیل پروژه‌ها، تأکید و عنوان کرد: مسئولان در همه بخش‌های مربوطه در خراسان رضوی و سایر استان‌ها نسبت به اتمام پروژه‌ها و عملیاتی کردن آنها اهتمام ویژه داشته باشند. حلاوت کار زمانی است که اتمام آن تحقق یابد. اینکه ۶۰ درصد یک پروژه پیش رود و ۴۰ درصد آن باقی بماند، به هیچ وجه، قابل قبول نیست در چنین شرایطی هم اتلاف منابع رخ داده و هم نتیجه ملموس حاصل نشده است.

اژه ای افزود: ما در قوه قضاییه آمادگی داریم که اگر پروژه‌ای به واسطه‌ مشکلات قضایی و حقوقی نیمه‌تمام مانده است، در چارچوب قانون و منافع جمعی با هدف اتمام و تکمیل پروژه به موضوع به طور جدی ورودکنیم.

برچسب ها: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ، قوه قضائیه ، بنگاه های اقتصادی
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