کد خبر: 1388494
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
جامعه » اخبار كلی

برای بهبود معیشت معلمان، با دولت و مجلس در حال رایزنی هستیم

کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مشکلات معیشتی فرهنگیان، از تشکیل تیم فنی مشترک با مجلس و تعامل با سازمان برنامه‌وبودجه برای پیش‌بینی و ایجاد مسیرهای قانونی با هدف بهبود وضعیت معلمان خبر داد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: سیزدهم آبان یکی از مهم‌ترین روزها برای آموزش‌وپرورش است؛ روز دانش‌آموز و روز استکبارستیزی که تجلی حضور و اراده دانش‌آموزان در جای‌جای ایران اسلامی است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به برگزاری مراسم زنگ استکبارستیزی در مدارس کشور و حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: این مناسبت یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های تربیتی برای آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ کشور، تحولات گذشته و مسئولیت‌هایی است که در آینده بر عهده خواهند داشت. تلاش می‌کنیم از این فرصت برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های مرتبط به نسل دانش‌آموز استفاده کنیم.

ضرورت توجه بیشتر به معیشت معلمان

وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق و معیشت معلمان و میزان افزایش حقوق فرهنگیان در بودجه سال آینده اظهار کرد: جامعه بزرگ معلمان با وجود مشکلات، از مناعت طبع و قناعت برخوردار است؛ اما این ویژگی نباید موجب غفلت دولت‌ها و مسئولان از مسائل معیشتی این قشر شود.

کاظمی با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی معلمان کاملاً روشن است، تصریح کرد: دولت خدمات ارزشمندی در این زمینه انجام داده، اما این اقدامات کافی نیست و باید حمایت‌های بیشتری از جامعه فرهنگیان صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی را برای بهبود شرایط معیشتی معلمان طراحی کرده‌ایم و در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، با مجلس یک تیم فنی تشکیل داده‌ایم. همچنین تعامل خوبی با دولت و سازمان برنامه‌وبودجه داریم تا ضمن ایجاد مسیرهای قانونی مناسب، منابع موردنیاز نیز پیش‌بینی شود و بتوانیم شرایط معیشتی معلمان را بهبود ببخشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، در واکنش به پرسشی درباره اتفاقات جلسه اخیر مجلس و صدور کارت زرد به وی گفت: درخواست من این است که اخبار به‌درستی منعکس شود. در جلسه مذکور، سامانه رأی‌گیری نمایندگان با مشکل مواجه بود و حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر از نمایندگان نتوانستند رأی خود را ثبت کنند.

وی افزود: ۱۱۳ نماینده رأی موافق و ۷۶ نماینده رأی مخالف دادند، اما در برخی رسانه‌ها نتیجه رأی‌گیری به‌اشتباه منعکس شد و تعداد آرای موافق و مخالف به‌درستی اعلام نشد.

کاظمی با اشاره به صدور کارت زرد مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال، هرچه قانون باشد، ما به آن پایبندیم و برای نظر نمایندگان مجلس احترام قائلیم. وظیفه ما این است که برنامه‌ها و مأموریت‌های خود را دنبال کنیم و حداکثر تلاشمان را برای پیشبرد امور آموزش‌وپرورش به کار بگیریم.

وی با بیان اینکه در جلسه مجلس به بخشی از دستاوردهای آموزش‌وپرورش نیز اشاره کرده است، گفت: نمایندگان دغدغه‌هایی دارند و طبیعی است که ممکن است در برخی موارد قانع نشوند. ما به نظر و حق نمایندگان احترام می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم با ادامه اقدامات و برنامه‌ها، زمینه تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

نکته تحریریه: در متن اولیه، بخشی از توضیحات مربوط به نتیجه رأی‌گیری مجلس از نظر تعداد آرا و نحوه انعکاس رسانه‌ای ابهام دارد. پیش از انتشار، بهتر است اعداد ۱۱۳ و ۷۶ و همچنین تعداد نمایندگان فاقد رأی ثبت‌شده با صورت‌جلسه رسمی مجلس تطبیق داده شود. همچنین عنوان «بودجه ۱۴۰۶» بر اساس قرائن متن تنظیم شده است.

برچسب ها: کاظمی ، مطالبات معلمان ، وزارت آموزش و پرورش
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