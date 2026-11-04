رهبر دموکرات‌های سنا پس از پیروزی حزبش در بازپس‌گیری اکثریت این مجلس، با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های زندگی و مقابله با فساد، گفت دموکرات‌ها باید به خواسته‌های مردم آمریکا پاسخ دهند و برای تحقق مطالبات آنها اقدام کنند.

جوان آنلاین: چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا پس از پیروزی حزبش در انتخابات و بازپس‌گیری اکثریت این مجلس، با بیان اینکه «آسایش در راه است»، تاکید کرد که دموکرات‌ها باید بر مشکلات و نیازهای خانواده‌های آمریکایی تمرکز کنند.

به گزارش ایسنا، وی در سخنانی خطاب به مردم آمریکا گفت: «برای مردم آمریکا پنج کلمه داریم: آسایش در راه است.»

او با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۵، زمانی که برای نخستین بار از بازپس‌گیری اکثریت سنا سخن گفته بود، بسیاری این هدف را غیرممکن می‌دانستند، اظهار کرد: ما چگونه پیروز شدیم؟ در درجه نخست، بر خانواده‌های آمریکایی، رنج‌ها و نیازهای آنها تمرکز کردیم.

این رهبر دموکرات‌ها با بیان اینکه مردم آمریکا شرایط زندگی خوبی ندارند و نسبت به آینده خود و فرزندانشان نگران هستند، افزود: ما بر آنچه مردم نیاز داشتند، می‌خواستند و از ما درخواست می‌کردند، تمرکز کردیم. به حرف‌های آنها گوش دادیم و آنها بیش از هر چیز درباره هزینه‌ها، هرج‌ومرج و فساد صحبت کردند.

وی جذب نامزدهای توانمند، حتی در ایالت‌های جمهوری‌خواه، را از دیگر عوامل پیروزی دموکرات‌ها دانست و گفت: افرادی که برای رقابت انتخاب کردیم، فرصت‌های خوبی در اختیار داشتند، اما از روی میهن‌دوستی وارد میدان شدند، زیرا می‌دانستند کشورشان به آنها نیاز دارد و بهترین گزینه برای نمایندگی ایالت خود هستند.

انتقاد از سیاست‌های ترامپ و جمهوری‌خواهان

رهبر دموکرات‌های سنا در ادامه با انتقاد از جمهوری‌خواهان به دلیل حمایت از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: جمهوری‌خواهان ترامپ را که بدترین رئیس‌جمهور تاریخ است، پذیرفتند و تصمیم گرفتند به دنبال او حرکت کنند.

وی افزود: ترامپ گاهی درباره مسائل بی‌ربط و مضحکی صحبت می‌کرد، اما در بسیاری از موارد سیاست‌هایی را اجرا کرد که هزینه برق، خدمات درمانی و کالاها را برای مردم افزایش داد.

او با بیان اینکه سیاست‌های ترامپ رنج خانواده‌های آمریکایی را تشدید کرده است، تاکید کرد: با وجود این شرایط، ما هرگز از مواضع خود عقب‌نشینی نکردیم.

این مقام دموکرات با اشاره به دیدارهای خود و اعضای حزبش با مردم آمریکا گفت: ما به خانه‌های مردم رفتیم، در آشپزخانه‌ها و اتاق‌های نشیمن آنها نشستیم و پرسیدیم چه کاری باید انجام دهیم. آنها خواسته‌هایشان را مطرح کردند و ما به حرف‌هایشان گوش دادیم، اما جمهوری‌خواهان چنین نکردند.

وی با اشاره به نتایج انتخابات گفت: مردم آمریکا معادلات انتخاباتی جمهوری‌خواهان را برهم زدند و زمینه را برای تغییر گسترده و نسلی در آرایش سیاسی سنا فراهم کردند؛ تغییری که بر آینده آمریکا نیز تاثیر خواهد گذاشت.

او در پایان سخنان خود تصریح کرد: آمریکایی‌ها به تغییر رای دادند و اکنون دموکرات‌ها باید به وعده‌های خود عمل کنند.

واکنش به احتمال مخالفت ترامپ با برنامه‌های دموکرات‌ها

رهبر دموکرات‌های سنا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت ترامپ با برنامه‌های حزب دموکرات و استفاده از حق وتو برای جلوگیری از اجرای آنها گفت: امشب شنیدم که رئیس‌جمهور گفته است می‌خواهد با ما همکاری کند، اما ما با همکاری یا بدون همکاری رئیس‌جمهور، برای مردم آمریکا دستاوردهایی رقم خواهیم زد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره درخواست برخی دموکرات‌های ترقی‌خواه برای تلاش بیشتر به منظور استیضاح ترامپ تاکید کرد که اولویت اصلی حزبش رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم است.

او گفت: اولویت نخست ما باید رسیدگی به مهم‌ترین نیاز مردم آمریکا، یعنی هزینه‌های بالایی باشد که ترامپ بر آنها تحمیل کرده است. اولویت دوم نیز مقابله با فساد است، زیرا این دولت فاسدترین دولت در تاریخ آمریکاست.

هشدار به جمهوری‌خواهان درباره نادیده گرفتن خواسته‌های مردم

این مقام دموکرات در بخش دیگری از نشست خبری، درباره احتمال تلاش جمهوری‌خواهان برای تسریع روند تایید نامزدهای قضایی ترامپ و معرفی نامزد جدید برای دیوان عالی آمریکا در صورت بازنشستگی ساموئل آلیتو یا کلارنس توماس، گفت: امیدوارم جمهوری‌خواهان درسی را که تا امشب از درک آن ناتوان بودند، بیاموزند و به حرف‌های مردم آمریکا گوش دهند.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد که مردم آمریکا از سیاستمداران می‌خواهند بر سه موضوع هزینه‌ها، هرج‌ومرج و فساد تمرکز کنند.