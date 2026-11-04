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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
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هشدار باران و برف در تهران از پنجشنبه؛ کاهش ۷ درجه‌ای دما در راه است

سازمان هواشناسی سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی، احتمال بارش باران و برف و یخبندان شبانه تا یکشنبه (۱۷ آبان) و کاهش ۵ تا ۷ درجه‌ای دما در استان تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در استان تهران خبر داد و اعلام کرد: از بعدازظهر پنجشنبه ( ۱۴ آبان) تا روز یکشنبه (۱۷ آبان) در استان تهران، به‌ویژه نیمه غربی و شمالی، در برخی ساعات مه رقیق، بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، احتمال بارش تگرگ نیز در برخی مناطق وجود دارد و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، مه‌آلودگی، بارش باران و برف، بارش برف و کولاک در ساعات شب، وزش باد شدید تا بسیار شدید موقتی، رعدوبرق و احتمال وقوع صاعقه دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی اعلام کرد: لغزندگی معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش شعاع دید در پی وقوع مه، ایجاد ترافیک و اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی برخی مسیرها و جاری شدن روان‌آب در بعضی مناطق از پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.

کاهش ۷ درجه‌ای دمای تهران طی ۴ روز

همچنین بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی و احتمال وارد شدن خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این بازه زمانی است.

از سوی دیگر، اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش محسوس دما در روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد: از شنبه (۱۶ آبان) تا روز سه‌شنبه (۱۹ آبان)، دمای هوا به‌طور میانگین طی چهار روز بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و در ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات بالادست و قله‌ها، یخبندان شبانه سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.

بارش برف در ارتفاعات پایتخت

همچنین از روز شنبه به بعد، احتمال بارش برف همراه با باران در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در همین راستا نسبت به رعایت احتیاط در ترددهای شهری و سفرها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، هشدار داد و توصیه کرد شهروندان از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها خودداری کنند.

همچنین پرهیز از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و همچنین پرهیز از کوهنوردی به دلیل خطر جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و بارش تگرگ از دیگر توصیه‌های هواشناسی به شهروندان است.

بر اساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، رعایت احتیاط کامل در انجام امور عمرانی و محافظت از تجهیزات حساس به آب و رطوبت بالا نیز ضروری است.

همچنین با توجه به کاهش محسوس دما، آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی، به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران، محافظت از تجهیزات حساس به دما در دامنه‌ها و ارتفاعات و آمادگی مجموعه راهداری‌ها، پلیس راهور، دستگاه‌های اجرایی و امدادی و مدیریت بحران استان و شهر تهران برای مقابله با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی مورد تأکید قرار گرفته است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، بارش برف و باران ، کاهش دمای هوای تهران
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