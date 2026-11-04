کد خبر: 1388487
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
جامعه » اخبار كلی

شناسایی ۲۵ محور عامل اختلال در تردد شهروندان

محمدمهدی عزیزی مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران گفت: مدیریت فعالیت‌های خارج از ضوابط شهری و جلوگیری از اشغال معابر با هدف حفظ حقوق شهروندان و بهبود شرایط تردد دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: محمدمهدی عزیزی، با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای ساماندهی معابر عمومی اظهار کرد: مدیریت فعالیت‌های خارج از ضوابط شهری و جلوگیری از اشغال معابر با هدف حفظ حقوق شهروندان، بهبود شرایط تردد و افزایش نظم در فضاهای عمومی دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: در همین راستا، ۲۵ محور در مناطق مختلف تهران از مرکز تا شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت برای اجرای برنامه‌های انضباط شهری شناسایی شده‌اند. این محورها شامل خیابان انقلاب در محدوده چهارراه ولیعصر(عج) تا میدان انقلاب، محور ۱۵ خرداد در منطقه ۱۲، خیابان شهرداری در محدوده خیابان حدادی تا مترو تجریش، میدان ونک، میدان هفت‌تیر، ستارخان، صادقیه، شهرزاد، خیابان خوشوقت در محدوده فلکه دوم تا فلکه سوم تهرانپارس، خیابان بابایی، افسریه، محور پیروزی ـ دهقان، شمشیری، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان حافظ، شهرری در منطقه ۱۲، بازار عبدل‌آباد، محور سجاد، خیابان شکوفه در محدوده خیابان پیروزی تا میدان شکوفه و محور آیت‌الله سعیدی در محدوده پاساژ نعمت‌آباد هستند. همچنین سبلان شمالی و جنوبی، خیابان شهید مدنی، شهرری در منطقه ۲۰، تهرانسر و محور امیرکبیر نیز در محدوده‌های تعیین‌شده قرار دارند.

عزیزی با تأکید بر استمرار اقدامات نظارتی تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها صرفاً جمع‌آوری مقطعی بساط‌ها نیست بلکه ایجاد نظم پایدار در معابر و فراهم کردن امکان استفاده شهروندان از فضاهای عمومی بدون مزاحمت و محدودیت در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به پیامدهای سد معبر و فعالیت‌های خارج از ضوابط شهری گفت: اشغال پیاده‌روها و معابر عمومی می‌تواند تردد شهروندان را مختل کند و برای عابران و کسبه مشکلاتی به وجود آورد. ازاین‌رو جلوگیری از تکرار تخلفات و مدیریت مستمر این وضعیت ضروری است.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول را از الزامات اجرای مؤثر این برنامه‌ها دانست و افزود: هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط، زمینه پیگیری تخلفات و تداوم اقدامات ساماندهی را فراهم می‌کند.

عزیزی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی افراد فعال در حوزه دست‌فروشی و بساط‌گستری تأکید کرد و گفت: در مدیریت این موضوع باید میان افرادی که از بی‌نظمی‌های موجود سوءاستفاده می‌کنند و افرادی که برای تأمین معاش فعالیت دارند، تفاوت قائل شد.

بر این اساس، برنامه ساماندهی این محورها با تأکید بر رعایت ضوابط شهری، صیانت از حقوق عمومی، کاهش مزاحمت‌های شهری و تسهیل تردد شهروندان دنبال می‌شود.

برچسب ها: عزیزی ، شهردرای تهران ، تردد ، حقوق شهروندی
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