اوباما: پیام انتخاباتی مردم آمریکا کاملا مشخص است

جوان آنلاین: باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا به نتایج انتخابات میان دوره ای این کشور، پیروزی قاطع دموکرات ها و شکست سنگین جمهوری خواهان در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، وی تاکید کرد: مردم آمریکا شب پیام واضح و مشخصی را مخابره کردند.

اوباما تصریح کرد: آنها خواهان سیاستی هستند که متحدشان کند نه آن که آنها را از هم جدا کند.

بر اساس جدیدترین نتایج انتخابات آمریکا تعداد کرسی های دموکرات ها در مجلس سنا به ۵۳ و در مجلس نمایندگان به ۲۱۸ می رسد.

این در حالی است که جمهوری خواهان در مجلس سنا ۴۱ کرسی و در مجلس نمایندگان ۱۲۶ کرسی را از آن خود کرده اند.