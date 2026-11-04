تحلیلگر آمریکایی: شکست تغییر رژیم در تهران، موجب تغییر رژیم واشنگتن شد

تحلیلگر آمریکایی بعد از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا بر تاثیر جنگ علیه ایران اشاره کرد.

جوان آنلاین: "ساگار انجتی"، تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی و مجری برنامه «بریکینگ پوینتس»، پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: شکست تلاش‌ها برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد.

به گزارش تسنیم، بر اساس نتایجی که رسانه‌های آمریکا منتشر کرده‌اند ترامپ انتخابات سنا را هم باخت و به‌احتمال بالای ۹۵ درصد مجلس نمایندگان را هم به دموکرات‌ها واگذار خواهد کرد.

در نظرسنجی‌های مختلفی که طی ماه‌های گذشته توسط مؤسسات مختلف در آمریکا انجام شده است، حدود ۸۶ درصد مردم آمریکا انتظار این را داشتند که عواقب جنگ افروزی علیه ایران در ادامه بیش از پیش دامن سفره آمریکایی‌ها را بگیرد و سوخت و دیگر اقلام را گرانتر کند.

دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اذعان کرد که جنگ علیه ایران تا حدودی در شکست گسترده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ ایران بر عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان گفت؛ "ایران بخشی از این مسئله بود."، با این حال، او تأکید کرد که از آغاز جنگ علیه ایران در اوایل سال جاری میلادی پشیمان نیست.