ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس امروز به ادامه برررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان می‌پردازند.

جوان آنلاین: جلسه علنی وبیناری امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

«ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی»