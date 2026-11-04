کد خبر: 1388482
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
سیاست » اخبار کلی

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار مجلس

بیگانگان نمایندگان مجلس امروز به ادامه برررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان می‌پردازند.

جوان آنلاین: جلسه علنی وبیناری امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

«ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی»

برچسب ها: بیگانگان ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس
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