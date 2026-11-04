کد خبر: 1388480
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
سیاست » اخبار کلی

نیکزاد: هرگونه ماجراجویی آمریکایی‌ها با پاسخ کوبنده مواجه می‌شود

علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، تأکید کرد: ملت ایران همان‌گونه که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آمریکا را از ایران بیرون کرد، امروز نیز عزم خود را برای بیرون راندن آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا جزم کرده است.

جوان آنلاین: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس، در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان، با درود به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، قائد شهید امت و شهدای راه حق و فضیلت، برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق کرد و گفت: سیزدهم آبان تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه روز افشای چهره حقیقی استکبار است؛ روزی که دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی، پرده از جنایت‌های آمریکا در ایران و جهان برداشتند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده از لانه جاسوسی آمریکا اظهار کرد: این اسناد ثابت کرد که دشمنی آمریکا با ملت ایران، دشمنی با استقلال، هویت و عزت ملتی است که نمی‌خواهد زیر یوغ سلطه باقی بماند. البته جنایت‌های آمریکا از ۱۳ آبان آغاز نشد، بلکه این روز نتیجه طبیعی دهه‌ها کارشکنی و جنایت این کشور علیه ملت ایران بود.

کودتای ۲۸ مرداد و سلطه آمریکا بر ایران

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تصریح کرد: آمریکا با این کودتای ننگین، دولت وقت را سرنگون و رژیم استبدادی پهلوی را بازگرداند و با تسلط بر منابع طبیعی، حضور مستشاران و اعمال سلطه سیاسی از طریق حکومت دست‌نشانده پهلوی، سال‌ها حقوق مسلم ملت ایران را پایمال کرد.

نیکزاد افزود: اسناد لانه جاسوسی سندی محکم در اثبات این جنایت‌هاست و نشان می‌دهد که عامل اصلی بسیاری از جنایت‌ها، چپاول‌ها و حتی آموزش و اجرای شکنجه‌های ساواک، دولت استعمارگر آمریکا بوده است.

وی با بیان اینکه دشمنی‌های آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت بیان کرد: تحریک گروه‌های تجزیه‌طلب و حمایت از عناصر ضدانقلاب از جمله اقدامات آمریکایی‌ها بود و آنها از هیچ تلاشی برای مقابله با انقلاب اسلامی دریغ نکردند.

حمایت آمریکا از صدام در جنگ تحمیلی

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی هشت‌ساله تصریح کرد: آمریکا نه‌تنها صدام را تشویق و تجهیز کرد، بلکه با ارائه نقشه‌های هوایی، اطلاعات نظامی و حمایت تسلیحاتی، در تمام طول جنگ در کنار دشمن بعثی ایستاد.

نیکزاد ادامه داد: در سال ۱۳۶۷ نیز ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج همیشه فارس هدف قرار داد و چند صد انسان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را به شهادت رساند.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر گفت: آمریکا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز به‌صورت علنی وارد مقابله مستقیم با ملت ایران شد. جنایت میناب و لامرد، به شهادت رساندن قریب به چهار هزار نفر از هموطنان عزیزمان و همچنین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانشمندان برجسته و مردم بی‌گناه، سند دیگری از جنایتکاری هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکاست.

ملت ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای آمریکا ایستادگی کرده است

نیکزاد با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: در تمام این دهه‌ها، تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری، حقوق بنیادین و معیشت مردم ایران را هدف قرار داده است، اما ملت ایران با اراده پولادین خود در برابر همه این هجمه‌ها و جنایت‌ها ایستادگی کرده و با عزت، افتخار و سربلندی همچنان استوار مانده و دشمن را به عقب رانده است.

وی با اشاره به ناکامی آمریکا در عرصه نظامی گفت: دشمن با تهدیدهای ترامپ و ماجراجویی‌های او تصور می‌کرد می‌تواند ایران را به زانو درآورد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، دشمن را تنبیه کردند و به توهماتش پایان دادند.

نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر قدرت دفاعی ایران افزود: پنجه هرمز نماد قدرت ایران و نقشه شکست محاسبات دشمن است و هرگونه ماجراجویی در این منطقه با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد.

نیکزاد با بیان اینکه آمریکا در جنگ نظامی شکست سختی خورده است، گفت: رئیس جمهور این کشور امروز تنها با لفاظی و تهدیدهای پوشالی به دنبال جبران شکست‌های خود است.

تلاش آمریکا برای فروپاشی اقتصادی ایران نیز شکست خورده است

وی با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اظهار کرد: آمریکا با اعمال تحریم‌های ظالمانه به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران و تسلیم ملت بود، اما تلاش‌های دشمن برای فروپاشی اقتصادی کشور بارها شکست خورده است. دشمن باید بداند که این آرزو را به گور خواهد برد؛ چراکه ملت ایران با مقاومت ایستاده و تسلیم‌شدنی نیست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکست‌های پیاپی آمریکا نه‌تنها هیمنه توخالی استکبار را در جهان فرو ریخته، بلکه به شکست‌های سیاسی در داخل این کشور نیز منجر شده است. رئیس‌جمهور متوهم آمریکا که با لفاظی در فضای مجازی به دنبال کسب پیروزی است، در سیاست داخلی خود نیز با شکست مواجه شده و این شکست‌ها از پیامدهای ناکامی در برابر ملت ایران است.

آمریکا باید منطقه غرب آسیا را ترک کند

نیکزاد با اشاره به پیام ملت ایران در سالروز ۱۳ آبان گفت: پیام امروز ملت ایران در یوم‌الله ۱۳ آبان روشن است؛ ملت ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تصمیم گرفت آمریکا را از ایران تبعید کند و امروز نیز تصمیم گرفته است آمریکایی‌ها را از منطقه غرب آسیا بیرون بیندازد.

وی افزود: همان‌گونه که آمریکا مجبور شد پس از سال‌ها اشغال و تجاوز و صرف میلیاردها دلار هزینه، بدون دستاورد و با سربازانی افسرده و گرفتار بیماری‌های روانی، افغانستان و عراق را ترک کند، منطقه غرب آسیا را نیز با اراده پولادین ملت ایران ترک خواهد کرد.

نایب‌رئیس مجلس خطاب به مقامات آمریکایی تأکید کرد: بهترین تصمیم برای شما این است که خودتان منطقه را ترک کنید و به دنبال ماجراجویی‌های جدید نباشید؛ در غیر این صورت، با سیلی مجدد ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن، با خواری و خفت بیشتری مجبور به فرار خواهید شد.

نیکزاد با اشاره به پایگاه‌های نظامی و ناوهای آمریکایی گفت: از پایگاه‌های نظامی ساقط‌شده و ناوهایی که جرئت نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی ایران بزرگ را ندارند، عبرت بگیرید و به سرزمین خود بازگردید.

وی در پایان با تأکید بر اتحاد ملت ایران خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران امروز متحدتر از همیشه هستند و یک شعار واحد سر می‌دهند: مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک صدا شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سردادند.

برچسب ها: علی نیکزاد ، تجاوز نظامی ، پاسخ کوبنده
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