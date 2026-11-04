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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
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بارش باران و رعدوبرق تا پایان هفته در کشور

هواشناسی رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به تداوم بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در نقاط مختلف کشور تا پایان هفته گفت: این وضعیت جوی طی روزهای ابتدایی هفته آینده در بخش‌هایی از ایران پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: امروز (۱۳ آبان) در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مناطقی در کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، کرمان، هرمزگان، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی در بعضی ساعات رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد ادامه دارد.  

به گزارش ایسنا، وی افزود: پنجشنبه (۱۴ آبان) با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و نیمه غربی سواحل دریای خزر بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.  

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه اظهار کرد: همچنین ساعات بعد از ظهر پنجشنبه در مناطقی از هرمزگان، جنوب و مرکز کرمان، مناطقی از خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ خواهد داد.  

به گفته ضیاییان جمعه (۱۵ آبان) علاوه بر نیمه غربی کشور، گستره فعالیت سامانه بارشی به سواحل دریای خزر، مناطقی در شرق و شمال شرق کشور نیز می‌رسد. شنبه (۱۶ آبان) بارش در نیمه غربی کشور تقویت خواهد شد.  

به گفته وی یکشنبه در نیمه غربی، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، برخی نقاط در مرکز و شمال شرق کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.  

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: از روز پنجشنبه در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد. طی سه روز آینده خلیج فارس مواج خواهد بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۱۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری، به‌تدریج افزایش ابر، در بعضی ساعت‌ها بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی جمعه‌ ( ۱۵ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی  ابری، به‌تدریج افزایش ابر، از بعد از ظهر بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا بوشهر و بندرعباس با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و فردا همدان و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتیگراد و پس فردا شهرکرد با دمای ۲ درجه ساتتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

برچسب ها: صادق ضیاییان ، هواشناسی کشور ، بارش باران
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