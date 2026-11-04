المیادین از تدابیر امنیتی ارتش عراق در مرزهای مشترک با ایران و کویت خبر داد

جوان آنلاین: منابع ویژه به شبکه «المیادین پلاس» اعلام کردند ارتش عراق در امتداد مرزهای مشترک این کشور با کویت و ایران، با هدف آمادگی در برابر هرگونه پیامد احتمالی که ممکن است در مرحله پیش‌رو رخ دهد، کمربند امنیتی ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، به گفته این منابع، این اقدامات در چارچوب افزایش سطح آماده‌باش و تقویت استقرار نیروهای امنیتی در نوار مرزی صورت می‌گیرد تا هرگونه تحول احتمالی که ممکن است بر امنیت مرزهای عراق تأثیر بگذارد، تحت کنترل قرار بگیرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و فشارها و تهدیدهای آمریکا علیه ایران و نیروهای مقاومت در منطقه ادامه دارد. این تحولات همزمان با تلاش‌های عراق برای جلوگیری از انتقال پیامدهای هرگونه رویارویی جدید به داخل خاک این کشور صورت می‌گیرد.

استقرار نیروها در مرزهای عراق با ایران و کویت، با توجه به حساسیت جبهه خلیج فارس از اهمیت بیشتری برخوردار است. این در حالی است که گروه‌هایی از مقاومت عراق بر پایبندی خود به مقابله با حضور آمریکا تأکید دارند و بررسی هرگونه موضوع مرتبط با سلاح‌های خود را به پایان تهدیدها و حضور نظامی خارجی مشروط می‌دانند.