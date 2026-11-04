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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

ال‌نینو به تورم آمریکا دامن می‌زند؛ افزایش قیمت‌ها در چشم‌انداز ۲۰۲۷

ال نینو پژوهش جدید فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو نشان می‌دهد ال‌نینو می‌تواند در سال ۲۰۲۷ سطح قیمت‌ها در آمریکا را تا یک واحد درصد افزایش دهد و همین مسئله می‌تواند به تداوم فشارهای تورمی دامن بزند.

جوان آنلاین: بانک فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو در پژوهشی که روز دوشنبه منتشر کرد، نسبت به پیامدهای اقتصادی پدیده ال‌نینو و تأثیر احتمالی آن بر نرخ تورم آمریکا هشدار داد. این الگوی آب‌وهوایی که می‌تواند طی ماه‌های آینده موجب افزایش بی‌سابقه دمای اقیانوس‌ها شود، خطر قابل‌توجهی برای افزایش قیمت‌ها در اقتصاد آمریکا طی سال ۲۰۲۷ به همراه دارد.

به گزارش مهر، سازمان جهانی هواشناسی نیز ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود که ال‌نینوی کنونی ممکن است به یکی از شدیدترین نمونه‌های ثبت‌شده تبدیل شود. این پدیده اقلیمی می‌تواند در برخی مناطق جهان موجب خشکسالی، در مناطق دیگر عامل وقوع سیلاب و در بسیاری از نقاط نیز موجب افزایش دما و تشدید موج‌های گرما شود.

براساس گزارش رویترز، سه تن از پژوهشگران بانک فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو در جدیدترین شماره نشریه اقتصادی این نهاد با اشاره به آثار اولیه ال‌نینو بر سطح قیمت‌ها اعلام کردند که برآوردهای آن‌ها نشان می‌دهد شرایط آب‌وهوایی کنونی احتمالاً در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئیه سال جاری میلادی، حدود ۰.۳ واحد درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده است.

در این پژوهش تأکید شده است که اگرچه انتظار می‌رود اثر اولیه این افزایش تا پایان سال جاری میلادی کاهش یابد، اما پیامدهای بعدی ال‌نینو ممکن است در سال ۲۰۲۷ به افزایش سطح قیمت‌ها تا سقف یک واحد درصد منجر شود.

فشار جنگ و تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا؛ تغییرات اقلیمی به تهدید جدید تورم تبدیل شد

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو آمریکا همچنان با معضل تداوم تورم بالاتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی خود مواجه است؛ وضعیتی که بیش از پنج سال و نیم ادامه داشته و مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی، از اختلالات زنجیره تأمین در دوران همه‌گیری کرونا گرفته تا افزایش شدید تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۵ و رشد قیمت جهانی نفت پس از آغاز جنگ در ایران در اوایل سال جاری میلادی، در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

در چنین شرایطی، احتمال بروز یک شوک جدید ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند فشارهای صعودی بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات در آمریکا وارد کند و مسیر مهار تورم را برای سیاست‌گذاران پولی دشوارتر سازد.

از سوی دیگر، فدرال رزرو هم‌زمان با پیامدهای تورمی افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با هوش مصنوعی نیز مواجه است. همچنین شرایط مالی حاکم بر اقتصاد آمریکا، به گفته تحلیلگران، چندان محدودکننده نیست و همین مسئله می‌تواند به تداوم فشارهای تورمی دامن بزند.

فدرال رزرو هفته گذشته تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما انتظار می‌رود این نهاد برای مقابله با تورم، در ماه دسامبر و بار دیگر در سال آینده میلادی نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد.

پیامدهای اقتصادی ال‌نینو فراتر از افزایش قیمت‌ها

مالی آردن و توبی گراف، پژوهشگران بانک فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، به همراه بریجیت راث تران، اقتصاددان ارشد این نهاد، در پژوهش خود تأکید کرده‌اند که پیامدهای اقتصادی ال‌نینو برای ایالات متحده همچنان با ابهام همراه است و نمی‌توان آثار آن را صرفاً به افزایش قیمت‌ها محدود کرد.

به اعتقاد این پژوهشگران، بهبود کیفیت پیش‌بینی‌های هواشناسی در سال‌های اخیر این امکان را برای کسب‌وکارها، خانوارها و سیاست‌گذاران فراهم کرده است تا در مقایسه با گذشته آمادگی بیشتری برای مواجهه با پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی داشته باشند.

با این حال، گسترش یکپارچگی بازارهای جهانی باعث شده است اقتصاد آمریکا بیش از گذشته در معرض تأثیر شوک‌های خارجی قرار بگیرد؛ موضوعی که می‌تواند دامنه پیامدهای اقتصادی ال‌نینو را افزایش دهد.

پژوهشگران فدرال رزرو همچنین هشدار داده‌اند که تحولات اخیر، از جمله اختلالات در بازار کودهای شیمیایی، بی‌ثباتی در زنجیره تأمین بازارهای انرژی و وقوع رویدادهای آب‌وهوایی کم‌سابقه، ممکن است به شکل‌هایی پیش‌بینی‌نشده با پیامدهای ال‌نینو تداخل پیدا کنند.

بر این اساس، هم‌زمانی شوک‌های اقلیمی با اختلالات بازارهای جهانی و فشارهای موجود بر اقتصاد آمریکا می‌تواند چشم‌انداز تورم این کشور را در سال ۲۰۲۷ پیچیده‌تر کند و چالش‌های تازه‌ای پیش روی سیاست‌گذاران پولی برای بازگرداندن تورم به سطح هدف قرار دهد.

برچسب ها: فدرال‌رزرو ، ال نینو ، تورم آمریکا
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